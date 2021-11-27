Полиция задержала двоих человек за похищение мужчины в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих мужчин за похищение человека. 23 ноября 2021 года в управление МВД позвонил 38-летний мужчина и сказал, что у дома 161 по Лиговскому проспекту его затолкали в машину какие-то неизвестные люди и куда-то везут.

- На следующий день в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудниками уголовного розыска главка по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое граждан среднеазиатских государств, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанными оказались 35 и 36-летние мужчины, оба безработные и проживающие в квартире на улице Партизана Германа.

Выяснилось, что в 11 часов утра они напали на свою жертву, затолкали мужчину в автомобиль "Хендай Солярис", в салоне которого избили, стали угрожать пистолетом. Похитители надели на мужчину наручники, а ноги связали пластиковыми хомутами. Дальше они вывезли его в район промзоны на улице Салова, где стали требовать 300 тысяч рублей. Спустя время они отвезли жертву в квартиру на улице Турку, где тот отдал им две тысячи долларов.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, были ли они причастны к другим подобным преступлениям.

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