Последствия снегопада в Санкт-Петербурге 30 ноября 2021 года: Транспортный коллапс

Последствия снегопада в Петербурге 30 ноября Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Последствия снегопада в Санкт-Петербурге 30 ноября 2021 года оказались серьезными. Жители города, выходя из домов, вынуждены идти через сугробы, по заваленным снегом дорогах, стараясь сохранить баланс и не упасть. Автомобили превратились в подснежники, а общественный транспорт с трудом проезжает по дорогам. Так, с 7 утра полностью стоит Пулковское шоссе.

За последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова достигает до 15-20 сантиметров, а где-то даже и больше. Поэтому утро вторника началось с 10-балльных пробок. Город встал полностью. У метро "Проспект Большевиков" трамваи встали из-за снежной кучи на путях.

Также из-за снежных гор на проспекте Маршала Жукова движение транспорта сузилось до двух полос, что тоже привело к пробкам. А вот на КАД и вовсе снизили скорость движения до 70 километров в час ради безопасности.

Разумеется, из-за такой погоды и цены на такси резко выросли. Горожане жалуются, что аж в три раза. Но вместе со стоимостью поездки сильно увеличилось и время. Так как машины не могут нормально проехать по дорогам.

А вот в Калининском районе жителям пришлось сплотиться, чтобы добраться до работы. Троллейбус попал в снежную ловушку и не мог выехать самостоятельно. Людям пришлось самим толкать его из сугроба, чтобы поехать дальше.

В комитете по благоустройству сообщили, что за сутки с дорог было вывезено более 7,7 тысяч кубов снега. Сейчас на уборку улиц уже вышли 1037 единиц техники и 1180 работников ручного труда дорожных предприятий.