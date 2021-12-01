Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 27 декабря 2021 года: Куда пустят без сертификата о вакцинации

Где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 27 декабря 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный решил оттянуть срок до 27 декабря, когда QR-коды в Санкт-Петербурге начнут работать повсеместно. Это сделано для того, чтобы все желающие могли успеть вакцинироваться от коронавируса или получить медотвод. Однако уже многие общественные места закрыты для тех, у кого QR-кода нет. Рассказываем, где не нужен QR-код в Санкт-Петербурге до 27 декабря 2021 года.

ГДЕ НЕ НУЖЕН QR-КОД

До 27 декабря 2021 года жители Санкт-Петербурга спокойно могут хоть в торговые центры, а также другие магазины. Так, без QR-кода можно ходить в кафе, рестораны, бары и любые места общественного питания, а также все магазины. Но после 27 декабря доступ для тех, у кого нет сертификатов, туда будет закрыт.

Также QR-код не понадобится для выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия, где численность посетителей не более 40 человек. Разумеется, сертификаты не потребуются для общественного транспорта.

ГДЕ НУЖЕН QR-КОД

Напомним, что с 30 октября система QR-кодов уже действует для посещения кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертов и выставок, а также при размещении в гостиницах, хостелах и домах отдыха.

С 15 ноября QR-код необходим для посещения бассейна, фитнес центра, любых спортивных залов, а также торжественных церемоний регистрации брака.

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