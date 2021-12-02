Больше 100 жертв, ущерб 12 млн рублей: В торговом центре Петербурга нашли скрытую камеру мошенника, установленную над банкоматом

Изготавливать копии чужих банковских карт помогали данные со скрытых камер ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обманывать старушек по телефону, представившись сотрудником ЖКХ, уже не модная преступная схема у мошенников. А как насчет камеры над банкоматом в торговом центре? Задумка сложная и, как показывает практика, недолговечная. Полиция Петербурга задержала мошенника, похитившего со счетов жителей города более 12 миллионов рублей.

27-летний мужчина из Новосибирска не успел добраться до дома из Северной столицы - сотрудники полиции задержали его по подозрению в хищениях в крупном размере прямо на вокзале.

- По версии следствия, он установил на потолке торгового центра скрытую камеру, которая была направлена на клавиатуру находящегося в помещении банкомата. Эта камера могла фиксировать и передавать вводимые клиентами пароли и передавать их по мобильной связи в интернет, - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Свою вину задержанный пока не признает ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сам банкомат тоже был нечист. В нем нашли устройство, способное считывать данные с пластиковых карт, которые в него попадают. Вся эта информация помогала мошенникам изготавливать копии карт и снимать деньги со счетов жертв.

- Схема действовала всего два месяца, но за это время потерпевших набралось больше сотни. Общая сумма ущерба превысила 12 миллионов рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - После похищения деньги переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту.

Свою вину организатор криминальной схемы отрицает, да и за что его задержали, якобы, не догадывается. Сейчас следствие пытается установить его причастность к другим подобным эпизодам и всех лиц, которые ему в этом содействовали. Уголовное дело заведено по статье о тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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