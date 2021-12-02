Техники в восемь раз меньше, чем в Москве, и еще две главные проблемы с уборкой снега в Петербурге

Этот маленький трактор еще не знает, сколько работы ему предстоит в одном только центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон «Бенедикт», принесший в Петербург настоящий снежный ад, наглядно продемонстрировал: к зиме наши коммунальные службы традиционно не готовы. И, судя по текущему положению вещей, не будут готовы еще очень долго. После того, как дороги и улицы прибрали, фокус народного гнева сместился на заваленные сугробами дворы. Вот только возмущаться, судя по всему, быссмысленно - и на это есть как минимум три причины.

ПРОБЛЕМА 1. НЕХВАТКА ТЕХНИКИ

В последний раз снегоуборочная техника массово закупалась в Петербурге в 2019 году – тогда государственное предприятие «Центр» разместило на «Госзакупках» сразу пять тендеров в общей сложности на 471 машину и общую сумму почти в три миллиарда рублей. До этого автопарк обновлялся очень, скажем так, эпизодически: в 2017 коммунальщики приобрели 20 компактных подметально-уборочных машин (надо полагать, как раз для узких тротуаров и двориков), а в 2016 - 25 универсальных грузовичков «Мультимобиль СК-15». Всего же, если верить официальным заявлениям администрации Петербурга, на сегодняшний день город от снежных завалов убирают около 2 200 машин.

Снегоуборочной техники в Петербурге в восемь с лишним раз меньше, чем в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Этого явно недостаточно, - констатирует генеральный директор саморегулируемой организации «МежРегионРазвитие», объединяющей предприятия жилищного комплекса, Владислав Воронков. – Для сравнения – в той же Москве парк коммунальной техники составляет около 18 000 единиц. Да, Москва больше, чем Петербург. Но, во-первых, не в восемь же с лишним раз. А во-вторых, давайте не забывать о том, что Петербург – северный город. Метели, бураны и просто мощные снегопады здесь просто в силу расположения случаются и будут случаться чаще, чем в Москве. Поэтому и техники у нас должно быть больше, чем имеется на сегодняшний день.

По словам Владислава Воронкова, парк коммунальной техники у нас практически не пополнялся – вместо этого он неким образом «ремонтировался» и «ротировался».

- На моей памяти чиновники, отвечающие за благоустройство – прежде всего только-только вступающие в должности – не раз просили предъявить им те машины, что уже есть у города в наличии, - отмечает эксперт. – И каждый раз им отвечали, что техника пришла в негодность из-за песка и соли, которыми обрабатывают дороги. Получается, то ли у нас такую технику закупают, то ли просто люди, которые должны эту технику обслуживать, попросту не умеют этого делать. Но результат налицо.

Петербург в снегу - это, безусловно, красиво. Но как же неудобно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОБЛЕМА 2. СЛОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ

Петербург в плане уборки снега (да и не только снега, к слову, а уличной уборки, как таковой) представляет собой сплошное лоскутное одеяло: он весь поделен на сегменты разной величины, за каждым из которых закреплен свой ответственный. С дорогами и улицами все более-менее понятно – там рулит (во всех смыслах) комитет по благоустройству. А вот во внутриквартальных территориях – проще говоря, во дворах, на уборку которых в последние сутки сместился фокус народного гнева – творится, зачастую, полная неразбериха.

- В некоторых районах за них отвечают администрации, в некоторых – администрации муниципальных образований, - объясняет Владислав Воронков. – Кто-то пытается взвалить вину на управляющие организации или ТСЖ, но дело в том, что и ТСЖ и управляющие организации по закону должны убирать только те участки, которые входят в состав общего имущества дома. У нас земельные участки некоторых домов «обрезаны» прямо под фундамент, а часть имеет участки очень маленькие, ограниченные буквально подходами к парадным.

Циклон уже давно отступил, но снега все равно навалом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В любом случае, там, где придомовая территория все же есть, должны убирать ответственные за содержание общего имущества организации. Кроме этого, есть земельные участки, здания на которых не относятся к жилищному фонду, и их уборка - это ответственность собственников этих объектов. Все остальные земельные участки - это территории общего пользования, уточняет эксперт, убирать ее должен город. Но ресурсов у города, как мы уже выяснили раньше, не хватает, поэтому на чистку снега разыгрываются тендеры, в которых вынуждены участвовать все те же управляющие организации. Вот только у многих управляющих организаций еле-еле хватает сил и средств на то, чтобы исполнять свои прямые обязанности – управлять домами - не говоря уже обо всем остальном.

ПРОБЛЕМА 3. ОТСУТСТВИЕ РАБОЧИХ РУК

Об этой проблемы мы уже говорили не раз – и когда анализировали последствия «Бенедикта» по свежим следам, и когда делились своим опытом от участия в эксперименте «дворник-шеринг». Дворников у нас не хватает – это факт. Но, как оказалось, к этой тяжелой ситуации можно добавить еще один штрих: дворников не просто не хватает. Они еще и непрофессиональны.

Главное, впрочем, не терять оптимизма - а ничего другого нам и не остается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В советское время существовала система подготовки коммунальных работников, - поясняет Владислав Воронков. – Специалист ручной уборки был квалифицирован, обучен работать на той или иной территории, с теми или иными типами покрытий с использованием средств малой механизации. Можно было бы, конечно, набирать людей для уборки снега в соседних областях – в селах и деревнях Новгородской, Вологодской, Псковской и других областях северо-запада. Таких, у которых по крайней мере есть опыт работы руками и понимание, что вообще надо делать. Но это дополнительные серьезные расходы – на транспорт, на общежитие и так далее - а без обеспечения нормальных условий проживания, обеспечения медицинского, социального обслуживания, к сожалению, никто не пойдет. А создать эти условия может только городская власть.