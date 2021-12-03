«Последние годы даже не выходила из дома»: Иван Краско рассказал, как умирала актриса Нина Ургант

Нина Ургант скончалась на 93-ом году жизни

"Я УЖЕ НЕ ВЫХОЖУ ИЗ ДОМА"

В Санкт-Петербурге на 93-ом году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Ургант. Родоначальница династии знаменитых артистов (сын Андрей Ургант, внук Иван Ургант) покорила всю страну ролью Раи в фильме "Белорусский вокзал". В последнее время, как говорили родственники, Нина Николаевна страдала болезнью Паркинсона. Из-за этого актриса почти не выходила из дома и не появлялась на публике. На свое здоровье она жаловалась и "КП". Во время разговора с "Комсомолкой" у актрисы уже тогда была сильная одышка.

- Вы знаете, я себя очень плохо чувствую, - говорила Нина Ургант "КП-Петербург". За актрису на вопросы отвечала помощница, которая за ней ухаживала.

Сама же Нина Николаевна в последнее время к себе домой никого не пускала, даже самых близких друзей. Об этом "КП-Петербург" рассказал актер Иван Краско, который был другом и соседом Нины Ургант по даче.

Краско был соседом Нины Ургант по даче Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Ой-ей-ей, - отреагировал Иван Краско на печальную новость о смерти Нины Ургант. - Печальная новость для меня. Годы-годы! Мы с ней давно не виделись, не вспомню даже, когда в последний раз. По телефону общались в июне этого года. Она мне говорила: "Держись, Ванька, держись". Я ей говорил: "И ты держись, девочка моя". Я ее всегда так называл - своей девочкой. Мы очень дружили. И знаете, про здоровье она никогда ничего не говорила. Она не любила жаловаться. Голос при этом у нее был более или менее. Во время последнего разговора она мне призналась: "Я уже не выхожу из дома, не рискую. Как-то уже надоело мне это, я всех отшиваю".

"ГОРДИЛАСЬ АНДРЕЕМ И ВАНЕЙ"

На своей даче Нина Ургант из-за здоровья не появлялась уже около трех лет. Но раньше Иван Краско и Нина Ургант любили ходить друг к другу в гости.

- То она к нам, то мы к ней. Мы же артисты все-таки - и рюмочку выпить могли. Все было, - Она гордилась сыном и внуком. Она говорила, что боится за Ваньку: "Какой-то он слишком прыткий, ловкий, смелый". Мне было смешно ее слушать. Я ей говорил: "Парню прет, везет". Она отвечала: "Ой, боюсь таких молодых". Но ничего с Ваней не случилось, и она была счастлива.

Нина Ургант гордилась сыном Андреем Фото: Евгения ГУСЕВА

Нина Ургант, по словам Краско, часто любила пошутить, рассказывая истории из своей жизни.

- Мы хохотали часто с ней, - вспоминает Краско. - Однажды она рассказывала, как из квартиры поехала на дачу. Ее сын Андрюха должен был оставить ключ в условленном месте на камешке. Она уезжала, а у Андрея были друзья-артисты, она сказала им: "Вы не шалите тут сильно". Там еще был актер Боря Маркевич. Короче говоря, ребята нормально отдохнули. Андрей вел себя достойно. Пошумели, погудели. Надо спать ложиться, Боря Маркевич решил лечь на ее кровать. Взял покрывало, натянул на голову и спит. А Нина не обнаружила ключа и вернулась обратно. Там полная квартира гостей. И она рассказывает с юмором: "На моей кровати кто-то лежит, сдергиваю покрывало. И Боря проснулся, остолбенел и вдруг запел ее песню из "Белорусского вокзала": "Здесь птицы не поют, деревья не растут". Она говорит: "Я захохотала, сразу все простила". Даже дала им еще бутылочку.

"Я САМА НАРОДНАЯ АРТИСТКА"

Иван Краско вспоминает, что Нина Ургант была боевой женщиной.

- У нас на даче ко мне приехала народная артистка Нина Русланова. Сидим мы у костра, и Миша Боярский подходит. Сидел-сидел с нами, а потом побежал на участок к Нине. Кричит ей: «Нина Николаевна, к нам приехала народная артистка, представляете!». Она так на него посмотрела и говорит: «Миша, иди в жопу, я сама народная артистка!». Смеялись мы, - делится артист.

Нина Ургант и президент Владимир Путин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Больше всего на даче, говоря о Нине Ургант, обсуждали случай с Людмилой Сенчиной.

- Сенчина была собачница, Нина - кошатница, обе соседки, - смеется Краско. - И выходит Нина из своего дома как-то и говорит: "Вот Людка гадина, как можно нагадить на кровать?". Соседи смеялись: "Что случилось, что вы так про Людмилу Сенчину?". Она смеется, отвечает им: "Это кошка моя, дураки!". Весь дачный коллектив обошла эта история. Сенчина вернулась и Нина ей говорит: "Слушай, соседка, тут про тебя вышла такая история, но ты ни при чем". Сенчина отвечает: "Нина Николаевна, я люблю известность. Но не до такой степени!"

Нина Ургант почти не выходила из дома

Уход Нины Ургант, по словам Ивана Краской, стал большой потерей для театра и кино.

- Для меня больше всего запомнилась ее роль в "Белорусском вокзале", она высшего уровня артистка. Как только слышу песню ту, сразу дрожь в душе. Эта песня стала символом настоящей славы военной, - признается Краско.

О дате прощания с Ниной Ургант "КП" сообщит позже.

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