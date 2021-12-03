Лучшие роли Нины Ургант в кино: Олицетворение подруги, матери и настоящей женщины

Песня из фильма "Белорусский вокзал" никогда не забудется советскими зрителями ФОТО: кадр из к/ф "Белорусский вокзал"

3 декабря из жизни ушла знаменитая актриса Нина Ургант. За свои 92 года она успела покорить сердца российских зрителей своим нежным голосом, очаровательной улыбкой и неповторимой харизмой. “КП-Петербург” вместе с историком Ленфильма Александром Поздняковым вспоминает лучшие роли Нины Ургант в кино.

«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

В советской комедии 1954 года про бесстрашную уборщицу, дрессирующую тигров, Нина Ургант сыграла Оленьку Михайлову.

Дебютной картиной на ленфильме стала "Укротительница тигров" ФОТО: кадр из к/ф "Укротительница тигров"

- В этом фильме у нее была небольшая роль, но именно “Укротительница тигров” стала первой ее запоминающейся картиной на Ленфильме, - отметил Александр Поздняков. - Даже такие эпизодические роли она играла очень талантливо, емко. Но, конечно, особый ее талант раскрылся чуть позже, после прохождения театральной школы.

«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

В центре сюжета этого фильма оказались молодая девушка-комсомолка и ее активная бабушка. Вместе они затевают строительство нового Дома культуры. Нине Ургант в этой картине выпала роль Александры. Рядом с ней на площадке тогда работали уже известные актеры Фаина Раневская и Леонид Быков.

- Знаете, ведь в российском кинематографе Нина Ургант стала олицетворением подруги, матери и зрелой женщины, но никак не бабушки, несмотря на то, что сыграла в этом фильме очень удачно, - заметил Александр Поздняков.

"Белорусский вокзал" стал главной картиной в фильмографии знаменитой актрисы ФОТО: кадр из к/ф "Белорусский вокзал"

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

- Это, конечно, не только одна из лучших картин в ее фильмографии, но и одна из лучших во всем российском кинематографе. Нина Ургант в этом фильме исполняла пронзительную песню, которую, я уверен, не забудут никогда. Это был настоящий реалистический кинематограф, - восхищается Александр Поздняков.

В «Белорусском вокзале» Нина Ургант сыграла роль бывшей фронтовой медсестры Раи. Песня «Нам нужна одна победа» в ее исполнении стала настоящим символом фильма, а образ Раи, играющей на гитаре, украшал почти все афиши фильма.

- Нина Ургант была потрясающей актрисой. В ее фильмографии еще множество удачных, запоминающихся картин. Все благодаря умению перевоплощаться, играть любые роли. Ей ведь была подвластна как классическая, так и современная драматургия. Зрители запомнили ее по чудесному голосу и обворожительной улыбке. Эта актриса была украшением Ленфильма. Мы всегда будем о ней помнить, - вспоминает Александр Поздняков.

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