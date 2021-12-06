Отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 6 декабря 2021 года: кому не надо идти на уроки из-за морозов

При какой температуре в школах Петербурге отменяют уроки Фото: Олег ЗОЛОТО

Очень суровые морозы неожиданно пришли в Санкт-Петербург вместе с началом зимы. Погода уже успела побить рекорд холодов 128-летней давности. В такое время явно для многих предпочтительней остаться дома под одеялом. Комсомолка" собрала самую актуальную информацию о том, ждет ли детей отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 6 декабря 2021 года.

Итак, рано утром в Петербурге был установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже чем было в этот день в далёком 1893 году! При этом, днем ожидается до минус 16-18 градусов, а по Ленинградской области минус 15-20 градусов.

Как бы школьникам ни хотелось бы остаться в такую погоду дома, увы, собирать портфель все же придется. Согласно норме, для учеников с 1 по 4 классы занятия отменяются при температуре минус 25 градусов и ниже. Ученикам с 5 по 8 классы можно не посещать школу при температуре ниже минус 27 градусов, а старшеклассникам придется ходить на уроки, пока не похолодает до минус 30 градусов.