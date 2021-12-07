Парень спас ребенка, двух мужчин и кота с собакой из пожара в Петербурге

Парень спас троих человек и двух животных из горящего дома в Петербурге / Фото: МЧС СПб

В Санкт-Петербурге парень спас двух мужчин, ребенка и животных из горящего дома. В воскресенье, 5 декабря 2021 года, около девяти часов утра в доме 1 на Смоленской улице загорелась квартира. В это время мимо проходил молодой человек по имени Николай Огнев, он возвращался с прогулки с собакой. Услышав крики и увидев дым, парень бросился на помощь. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

- Николай оставил свою собаку на улице, а сам побежал на третий этаж, где из-под двери горевшей квартиры выбивался дым. Дернув ручку, он смог открыть дверь и увидел пожилого мужчину, который тут же упал без чувств. Молодой человек оттащил его в безопасное место, а затем вернулся обратно и спас еще одного мужчину, который уже был без сознания, - рассказали спасатели.

Выведя пострадавших, он снова бросился в квартиру и продолжил поиски пострадавших. В этот момент обрушилась конструкция квартиры и парень оказался отрезан от выхода. В этот момент подоспели пожарные.

Спасенных мужчин отправили в больницу, а Николай продолжил помогать пожарным эвакуировать людей. Этажом ниже пожара он вывел из квартиры кота и собаку, а на четвертом этаже встретил испуганную девочку, которая стояла в дыму. Ребенок боялся покидать квартиру. Тогда Николай предложил ей погладить кота, и когда малышка согласилась, он взял ее на руки.Всего за время пожара были эвакуированы семнадцать человек, трое из которых дети, а также собака и два кота. Увы, без жертв не обошлось. В квартире погиб мужчина.

Сейчас в управлении МЧС решают вопрос о поощрении Николая за его отважный поступок. А вот что послужило причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям.

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