Покрас Лампас оценил арт-объекты участников проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» «Субкультурный ландшафт»

Покрас Лампас взглянул на работы студентов Академии Штиглица. Фото: Анастасия Хомутова.

Художник рождается неожиданно. Например, в заполненном вагоне электрички «Москва-Королёв»: когда мальчик смотрит через грязное окно поезда на цветастые граффити, нарисованные на заборах и домах. Именно так начался творческий путь Покраса Лампаса. Путь же других молодых художников, возможно, начнёся с «Субкультурного ландшафта» — плода совместных усилий проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», филиала Пушкинского Музея и Академии Штиглица. Студенты «Мухи» 3 декабря показали, какие скульптуры, мозаики и даже витражи могут появиться в серых переулках Северной столицы.

Кураторы проекта не только осмотрели работы, но и выслушали участников. Фото: Анастасия Хомутова.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЗЛЁТ

Главная идея проекта проста: вывести стрит арт из «партизанского подполья» в правовое поле, легализовать его. Ведь только так смелое искусство сможет выйти из стен галерей на улицы города. И, самое главное, остаться там на какое-то время, не боясь быть закрашенным коммунальщиками или изуродованным вандалами. Поэтому главным наставником студентов стал Покрас Лампас: художник не только умело преломляет реальность своими работами, но и хорошо знает важность согласования арт-объекта со всеми официальными лицами.

Творцы делают свои произведения не только из глины или стекла, но и из металла. Фото: Анастасия Хомутова.

Осенью 2021 года Покрас планировал сделать первую в мире проекцию своей работы на ракету. Когда добро от «Роскосмоса» было получено, команда высадилась на Байконуре и уже была готова включить прожектора, свое вето наложил главный инженер. Ведь неизвестно, как проекция могла повлиять на ракету.

Зато известно, как уличное искусство влияет на стены доходных домов Петербурга: токсичная краска буквально разъедает штукатурку, тяжелые конструкции могут сорваться вместе с исторической лепниной. Именно поэтому главным условием представителей Комитета по благоустройству и Комитета по градостроительству было «не навреди». Все арт-объекты должны легко сниматься с фасадов.

Такие маскароны, возможно, можно будет увидеть на улицах города. Фото: Анастасия Хомутова.

ПОЛЁТ МЫСЛИ

Сначала был эскиз: студенты показали свои идеи. Комиссия дала свой комментарий. И вот в мастерских закипела работа — в прямом смысле этого слова. Стали коваться металлические скульптуры, отливаться витражи цветного стекла, плестись замысловатые узоры на строительной сетке.

Одна из участниц проекта предложила поэксперементировать со строительной сеткой. Фото: Анастасия Хомутова.

- На завершающем мастер-классе художники представили свои финальные работы, уже в физическом исполнении, и мы готовимся к открытию выставки 14 декабря, — говорит один из кураторов проекта, Анна Заведий. — Мы прошли путь от идей студентов до реальных объектов, которые могут быть инсталлированы в городскую среду. На этом пути при поддержке институций-партнеров и комитетов проект достиг своей самой активной фазы, вслед за которым, последует согласование и временная установка работ в городе.

А вот удастся ли студентам разместить свои арт-объекты на улицах города, решат представители комиссии.