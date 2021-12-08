Причина только одна: Почему Иван Ургант сидел отдельно от отца на похоронах бабушки

Иван Ургант на прощании с бабушкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прошло прощание с народной артисткой Ниной Ургант. На церемонии собрались самые близкие люди звезды "Белорусского вокзала", среди которых были продолжатели актерской династии сын Андрей Ургант и внук Иван Ургант. И если отдельную рассадку актера Михаила Боярского многие поняли, то у прощавшихся остался вопрос - почему Андрей и Иван сидели отдельно друг от друга на разных скамейках и во время прощания не общались. На этот вопрос "КП-Петербург" ответил сам Андрей Ургант.

- Так было приказано распорядителем, который называется администрация губернатора, - пояснил Андрей Ургант.

Иван Ургант сидел со своей женой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- То есть, это не ваше решение с сыном?

- Нет, меня попросили сесть с губернатором. А Ваня сел туда, куда его посадили.

- То есть, ничего в семье не произошло?

- Нет, нет, нет никакого умысла не было, но я передам Ивану ваш вопрос. Просто чтобы он был в курсе. Мне это даже в голову не пришло. Во-первых, Иван был не один. Он был с супругой. Это было логично, что он сидел с ней. Это не значит, что мы, что у нас семья разделилась на два непримиримых лагеря. У нас все хорошо.

Андрей Ургант в первом ряду около губернатора Фото: Артем КИЛЬКИН

Похороны Нины Ургант прошли в закрытом режиме. Как сообщили "КП-Петербург" друзья семьи, актрису должны были похоронить на Комаровском кладбище.

Прощание с Ниной Ургант прошло в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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