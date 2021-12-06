«Она называла меня Ванята, а я ее Нинуля»: Иван Ургант посвятил бабушке трогательный выпуск своей вечерней передачи

Иван Ургант посвятил покойной бабушке специальный выпуск своей вечерней программы на "Первом канале". Фото: "Вечерний Ургант" / instagram.com/urgantcom

Иван Ургант посвятил отдельный выпуск своей передачи «Вечерний Ургант» покойной бабушке. Напомним, звезда «Белорусского вокзала» скончалась в Петербурге на 93-м году жизни. 8 декабря состоится прощание с народной артисткой России, в Александринский театр приедут и родственники, и друзья, и коллеги. Но внук Нины Николаевны не мог не выступить на публике уже сейчас, тем более что ему поступило небывалое количество писем и звонков с поддержкой. Телеведущий даже на день переименовал свою программу в «Вечерняя Ургант». В первую очередь, он поблагодарил бабушку за фамилию, потому что иначе программа называлась бы «Вечерний Милиндер».

- Она называла меня Ванята, а я ее Нинуля. Она всегда смотрела нашу передачу, только в последнее время уже не дожидалась, засыпала. Любила сильно меня, но делала часто критические замечания, не выбирала выражения. Однако когда я понимал, что сделал в эфире что-то не так, она успокаивала: «Вань, ну ладно, зато какой ты красивый!». Однажды к нам пришел известный иностранный артист, не могу назвать фамилию. Бабушка сказала: «Ох, какой артист! Молодец! Но как вы разговаривали с ним… Правда, он прям сидел, на тебя смотрел, трогал тебя… Я уже начала волноваться, как бы он не трахнул моего мальчика!», - неожиданно выпалил Ургант и весь зал засмеялся.

12-летний Иван, Нина и Андрей Урганты смеются над тем, как на Михаиле Боярском скачет стриптизерша. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Иван честно признался, что толком не помнит спектакли с бабушкой в Александринском театре, поскольку во время его детства она уже заканчивала с карьерой. Однако он рассказал о том, как бабушка оценила игру внука.

- Я пригласил ее на свою премьеру. Она приехала, села в ложу, она прямо на сцене располагается. Позже Нина Николаевна сказала мне, готовясь ко сну, закуривая: «Нет, Ванята, это не победа!», - улыбаясь, сообщил телеведущий.

Коснулся Ургант и темы смерти деда, чтобы зритель понимал, как сама бабушка относится к таким грустным, для кого-то трагичным событиям.

- Дедушка Лев Максович собрался умирать. С бабушкой они не жили, разошлись давным-давно, оба потом женились много раз... Я принес ей грустную новость, врачи понимали все, мы тоже, все готовы, в общем. Я ей сказал: «Нина, знаешь, Лева, к сожалению, умирает…». Она сидела на кухне, поставила скамейку под ноги, чтобы коту удобнее было лежать на коленях. Она курила сигарету и сказала: «Вот, так Ванята, вот так… ****** (конец – Прим.Ред.) твоему дедушке…». После этого, когда мы пришли на панихиду, она села в первый ряд. И все люди выражали ей соболезнования, хотя они 40 лет не жили вместе, - иронизирует с налетом грусти Иван.

Иван закончил программу, вставив ремарку бабушки из интервью ко Дню Победы. Фото: "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

В каждом выпуске вечерней программы Ургант и его команда выбирали фотографию дня, которую прикрепляли на ноутбук, находящийся на столе ведущего. В этот раз там оказался снимок с юбилея Михаила Боярского, на котором хохочет сам 12-летний Иван, его бабушка, отец и другие гости праздника.

- В какой-то момент Боярскому подарили стриптиз на дне рождении, а я там был единственным ребенком! Я переживал, не хотел смотреть на это. Меньше всего я боялся за Михаила Сергеевича, конечно же. Боярский сидел, женщина достала грудь… А у меня был зажим. В этот момент нас сфотографировал фотограф. Папе на снимке вот радостно, голая женщина танцует в комнате, еще бы. Бабушка со своей фирменной сигаретой… Когда все это закончилось, ко мне подошел Михаил Сергеевич и говорит: «Ваня, поверь мне, мне было столь же неловко, как тебе!».

Иван признался, что вообще никогда не называл бабушку - бабушкой. Для него она была Нинулей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Единственным гостем специального выпуска передачи, посвященного Нине Ургант, стал Андрей Смирнов, режиссер фильма «Белорусский вокзал», одной из главных звезд которого стала Нина Николаевна. Мастер не скупился на теплые слова в отношении актрисы. По словам Смирнова, он потом и кровью добивался того, чтобы роль санитарки Раи сыграла именно Ургант.

- Нина настолько слилась с образом медсестры, для многих она ознаменовала прощание с военным поколением, – рассуждает Андрей Смирнов. – Нина Николаевна прекрасная, у нее запас женственности, о котором может любая баба мечтать! Глаза светятся! Какой запас очарования, чистого женского обаяния, ласки...

Ургант спросил Смирнова, правда ли то, что он запрещал Нине Николаевне плакать на съемочной площадке, особенно в той самой сцене.

- Папанов говорил мне: «У Нинки там водопроводный кран!». Чем артист техничнее, тем у него легче слезы. Заметьте, ни одной слезинки там не было у нее!

Программу, посвященную бабушке, Иван закончил тем, что показал одно из ее последних интервью для телевидения, где она делится воспоминаниями о войне, рассказывает о «Белорусском вокзале» и поздравляет ветеранов с грядущим Днем Победы. Ургант показал исходник беседы, где Нина Николаевна открыто говорит, что беспокоится, что у нее не вышел нормальный разговор, потому что она долго переживала, размышляла на сложную тему две последние ночи, но так и не смогла собраться…

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