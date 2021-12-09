«Жену держат в заложниках, детей грозят отобрать»: владелец «Рив Гош» Август Мейер расплакался в зале суда

Август Мейер не смог сдержать слез, вспомнив жену и детей. Фото: ОПС СПб.

Один из богатейших бизнесменов России, экс-совладелец «Юлмарта» и акционер сети «Рив Гош» Август Мейер расплакался в зале суда Московского района Петербурга, где ему должны избрать меру пресечения по делу о крупном мошенничестве.

- Мою жену задержали вместе со мной. Держат ее в заложниках. Угрожают, что если нас арестуют, то детей заберут (у пары четверо сыновей – прим.ред.)и отправят в приют, - заявил в речи к судье бизнесмен и не смог сдержать слез.

По его словам, в первую же встречу следователь предложил ему признать вину и тогда жену отпустят на свободу. Сам Мейер, чья супруга выступает его бизнес-партнером, вины не признает.

- Следствие шло пять лет. Я являлся по каждому вызову, не сбежал даже после жуткого обыска, проведенного в нашей квартире. Если бы что-то было, то дело уже давно рассмотрели бы по существу, - отметил бизнесмен.

А его адвокат заявил, что все происходящее – бизнес-конфликт и не имеет состава преступления.

Прокурор, выступавший на стороне следствия, в свою очередь отметил, что второй эпизод дела о мошенничестве в купном размере возбужден только в сентябре нынешнего года.

Обвинение настаивает на аресте Мейера. Защита просит избрать запрет определенных действий, залог до 5 000 000 рублей, домашний арест.

Суд удалился на совещание.

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