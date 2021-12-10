«Раскаялся, но не извинился»: Родители расстрелянных учеников казанской школы откровенно заявили, чего ждут от суда над Ильназом Галявиевым

Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы

Дело Ильназа Галявиева, убившего 9 человек при нападении на школу № 175 в Казани, скоро передадут в суд. Следователи поставили точку в расследовании, предъявив Галявиеву окончательное обвинение - по делу признано 600 потерпевших. Напомним, что Галявиев ворвался в школу во время урока и стал расстреливать учеников из охотничьего ружья, после этого он взорвал бомбу в школе. Погибли двое взрослых и семеро учеников. Все убитые дети были учениками 8 «А» класса. Выжившие одноклассники погибших получили травмы и ранения. Они укрывались под партами, пока их учительница истекала кровью от попавшего в нее выстрела.

«РАСКАЯЛСЯ, НО НЕ ИЗВИНИЛСЯ»

Сейчас СКР сообщил, что Галявиев совершил преступление, «подражая неформальным представителям одной из деструктивных субкультур». При этом сама субкультура не уточняется. Ильназ признан вменяемым. Он не отрицает свою вину и, как говорят, раскаялся. Только сами родителей погибших и пострадавших детей Галявиеву не верят. Об этом «КП-Петербург» рассказал отец бывшего ученика 8 «А» класса Рустам Хайруллин.

- Конечно же, любой человек должен раскаяться, даже совершив такое страшное дело как убийство людей, - пояснил «КП» Хайруллин. – Это я так считаю, будучи имамом. Он должен сделать это хотя бы для себя. И, конечно, мы хотели бы надеяться, что он искренне это делает. Однако, к сожалению, мы до сих пор не видели, чтобы он или его родители извинились перед матерями, которые похоронили своих детей. Любое раскаяние должно влечь за собой действие, человек должен каким-то образом исправить ситуацию.

Родителям школьников при этом известна субкультура, которой подражал Галявиев при стрельбе в Казани.

- Это субкультура, зародившаяся в США, - объяснил Рустам Хайруллин. – Я считаю, что это такая новая секта сатанистов, которая, к сожалению, распространилась по всему миру. Мы можем с ней бороться, уча детей добру и свету.

«ПРОСИМ НАКАЗАТЬ ЗЛО ХОТЬ РАЗ»

При этом родители детей выступили с обращением к будущему суду по поводу наказания, которое хотели бы увидеть в этом деле.

- Вот в таких случаях, когда взрослый человек берет в руки оружие и убивает детей, мы бы хотели, чтобы хотя бы разово был отменен мораторий на смертную казнь, - поясняет имам. - Именно вот для таких случаев. Что касается родителей, которые потеряли детей, они не будут требовать никакой компенсации. Деньги мы не будем просить, это ведь не вернет наших детей. Что касается того, примем ли мы и другие родители извинения, если он или его родители их принесут, это уже дело каждого из нас. Но мы бы хотели. Потому что я периодически звоню матерям и спрашиваю – они хоть извинились? Они только вздыхают.

Каждая мать, потерявшая ребенка при стрельбе в школе, по словам Хайруллина, хочет взглянуть в глаза Ильназа Галявиева. Что же касается детей из этого класса, они до сих пор не отошли от трагедии.

- Мои дети, да и не только они, до сих пор редко улыбаются, - вздыхает отец. - Они тоже тяжело переживают это. У моего сына друзья гибли на его глазах, это очень больно. Поэтому мы стараемся с ними не говорить об этом. Не бередить лишний раз их раны. Чтобы у них в сердце не появилась злоба. Что же касается школы, то они уже освоились.

Потерявшая в бойне в казанской школе 15-летнюю дочку мать подтвердила «КП», что никаких извинений они так и не получили.

- Извинений не было, - вздохнула в разговоре с «КП» мать девочки Рамиля Нагимуллина. – Что касается его раскаяния, мне сложно сказать, насколько оно искренне. Про его наказание думать я пока даже не хочу.

Сейчас Ильназу Галявиеву грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты объяснили, почему расстрелявшего детей в казанской школе признали вменяемым только со второго раза

Теперь Ильназу Галявиеву вместо психбольницы грозит пожизненное заключение (подробности)