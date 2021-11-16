Эксперты объяснили, почему расстрелявшего детей в казанской школе признали вменяемым только со второго раза

Ильназа Галявиева будут судить Фото: СОЦСЕТИ

Дело о стрельбе в казанской школе №175 получило неожиданный поворот. Психиатры из Петербурга признали вменяемым 19-летнего студента колледжа Ильназа Галявиева, который устроил бойню с девятью погибшими.

Напомним, к этой атаке Галявиев долго готовился. Он получил лицензию на оружие и купил ружье. В школу парень вошел вооруженным до зубов – с кучей патронов и взрывным устройством. Первым под удар попал 8 «А» класс. Ильназ расстреливал ребят под крики: «Я - бог». После задержания сообщалось, что у Галявиева нашли опухоль в мозгу. Все это намекало, что его могут признать невменяемым. Так и постановила первая экспертиза, которую провели в Национальном исследовательском центре имени Сербского. Вместо колонии парня должны были отправить на лечение. Но такие выводы не устроили родителей убитых детей, и они потребовали провести повторную экспертизу. После этого Галявиева отправили в Петербург.

«ОТКАЗАЛСЯ ОТ АДВОКАТОВ»

- Повторная экспертиза признала Ильназа вменяемым, - признался «КП» адвокат Галявиева Алексей Васильев. - Как это произошло - неизвестно. Документы нам пока не предъявляли, общаться с клиентом мы тоже не можем. Институт Сербского, самый главный институт страны по таким вопросам, ранее дал другое заключение. Сейчас будем знакомиться с результатами новой экспертизы и после этого решим, обжаловать ее или нет.

Ильназа Галявиева признали невменяемым

Правда, ознакомиться с заключением экспертов у адвоката вряд ли получится. Второй защитник Галявиева Владимир Богдан рассказал «КП», что Ильназ неожиданно отказался от обоих своих адвокатов. Теперь защищать его будет бесплатный юрист от государства.

- Он якобы написал заявление об отказе от защитников. Само заявление мы не видели, - делится второй адвокат Галявиева Владимир Богдан. - Об этом нам сказано устно следователем, он отказался нам предъявить письменный отказ. Следствие занимает позицию не допущения защиты в дело. Мы не могли участвовать даже в проведении экспертизы и задавать свои вопросы экспертам. Повторная экспертиза - это продавливание экспертов на заключение иного рода. Хотя врачи Института Сербского являются наиболее компетентными.

ПИШЕТ ПИСЬМА РОДИТЕЛЯМ

Где именно в Петербурге проводилась новая экспертиза – закрытые данные. Известно лишь, что сам Ильназ во время исследования находился в одной из психиатрических больниц Санкт-Петербурга, но сейчас его должны перевести в СИЗО.

- Мы считаем, что на него надавили, - продолжает Владимир Богдан. – Исходя из писем, которые он писал своим родителем, он сейчас находится в подавленном состоянии и раскаивается в содеянном. Он пишет, что скучает по родителям и не понимает, почему его не навещают адвокаты, просил встречи с нами. Но письма родителей до него не доходят. Следствие его полностью изолировало от всех.

По словам адвокатов, дело планируют направить в суд уже в декабре. Теперь Галявиеву вместо психиатрической больницы грозит колония. По его статье максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

РЕАКЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Справедливость все-таки есть»

- Я считаю, что это справедливое решение экспертов, мы не врачи, не медики, но мы общались с учителями, которые Галявиеву преподавали, и они говорят, что он действительно вменяемый, - рассказал «КП» отец двух пострадавших при нападении на школу учеников Рустам Хайруллин. - Первое решение экспертов у нас вызвало недоумение и удивление. Теперь парня будут судить. Я вообще сторонник того, что если человек взял в руки оружие и пошел убивать - ему нужно дать пожизненное лишение свободы. Сейчас мы можем сказать, что справедливость все-таки есть. Могу также заметить, что Галявиев так и не извинился за свои действия.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему эксперты противоречат друг другу?

- Эксперты – это живые люди, - поясняет судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев. - Я не могу точно сказать, почему этого парня сначала признали невменяемым. Но, возможно, теперь открылись новые факты по делу. Хотя, судя по тому, что публиковалось в СМИ, Галявиев осознавал свои действия и мог руководить ими. Он готовился к нападению, а не просто схватил ружье и в течение получаса устроил стрельбу. В любом случае, термин «невменяемость» – не медицинский, а юридический. И эксперты лишь дают свое заключение, а решение о невменяемости или наоборот выносит суд.

Эксперты Научного центра Сербского в свою очередь говорят, что разные заключения экспертов – не новинка.

- Это зависит от того, что видят одни эксперты, что видят другие, - пояснил «КП» доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского Лев Пережогин. - Закон это не запрещает делать. Эксперты равны друг другу. А суд вправе выбрать то экспертное заключение, которое ему кажется наиболее соответствующим истине. Я не исключаю, что отправят и на третье экспертизу. Суд же опирается на свои внутренние критерии, исходя из реальных обстоятельств.

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