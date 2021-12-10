Что известно о вышедшем по УДО Вячеславе Дрокове

Дроков вышел по УДО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правая рука ночного губернатора Петербурга, главы тамбовской ОПГ Владимира Кумарина-Барсукова Вячеслав Дроков вышел на свободу после 14 лет заключения. Его выпустили по УДО на три года раньше срока за хорошее поведение. "КП" рассказывает, что известно о Вячеславе Дрокове и какое влияние он оказывал на город.

"ЗАКАЗАЛИ УБИЙСТВО НЕФТЯНИКА"

Владимир Кумарин-Барсуков получил свое прозвище "Ночной губернатор Петербурга" за то, что принимал людей с просьбами о помощи или услугах исключительно в вечернее время. Считается, что он руководил одной из самых влиятельных ОПГ в стране - тамбовской, и Дроков был его ближайшим соратником. По версии следствия, группировка подминала под себя крупные городские предприятия. Среди прочего в материалах дела фигурировал захват "ПТК" (Петербургский нефтяной терминал).

Дроков - правая рука Кумарина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для захвата компании Кумарин и Дроков решили устранить одного из ее владельцев Васильева. Для этого они через посредника наняли двух киллеров, которые, вооружившись автоматами, устроили показательное нападение. В мае 2006 года убийцы подкараулили бизнесмена на одном из перекрестков города и изрешетили его «Роллс Ройс». Бизнесмен получил серьезные ранения, но врачам удалось его спасти.

Однако всерьез заинтересовались группировкой после того, как они решили устроить рейдерский захват ресторана "Петербургский уголок". Его владелицей была подруга губернатора Валентины Матвиенко Наталья Шпакова, и после этого начались массовые задержания.

"ВСТАЛ НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ"

Вячеслав Дроков стал одним из немногих, кто не дал показания против своего босса Владимира Кумарина. Что не скажешь про задержанного тогда Бадри Шенгелию. К слову, два года назад Шенгелию жестоко убили, расстреляв его иномарку прямо на трассе. Киллеров, к слову, СУ СКР по Ленинградской области так и не смогли найти. Это же касается и подземной тюрьмы, которую нашли под особняком после убийства Шенгелии. Областное управление СКР так и не смогло ответить на вопрос, кто и зачем построил эти казематы.

Кумарин - ночной губернатор Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все эти годы в Москве и Петербурге шли бесконечные суды над Кумариным и Дроковым. Их осудили за рейдерские захваты, покушение на убийство и создание преступной группировки. Вячеслав Дроков получил 21 год. Но позже, судя по всему, срок сократили до 19 лет. Отсидев две трети, правая рука ночного губернатора Петербурга подал на УДО. И суд решил, что Дроков встал на путь исправления.

Как рассказали в суде объединенной пресс-службе судов Вологодской области, Дроков имел 10 поощрений и давно не совершал нарушений. На свободе он нашел работу, так же у него есть, где жить. Сейчас Вячеслав Дроков уже на свободе. А его босс продолжает отбывать наказание.

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