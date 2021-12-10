Оставалось сидеть три года: Почему правую руку ночного губернатора Петербурга Вячеслава Дрокова выпустили на свободу раньше срока

Дроков вышел на свободу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правая рука ночного губернатора Петербурга, главы Тамбовской ОПГ (Владимира Барсукова-Кумарина) Вячеслав Дроков вышел на свободу условно-досрочно. Одну из ключевых фигур "бандитского Петербурга" задержали еще в декабре 2006 года в Москве. За полгода до этого следователи арестовали авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелию. Как позже скажут, именно Бадри давал показания против Кумарина, которого задержали летом 2007 года.

Сейчас Шенгелия мертв - был расстрелян на трассе в сентябре 2018 года. Киллеров так и не нашли. А Дроков уже вышел на свободу, его отпустили утром 10 декабря. "КП" рассказывает, почему осужденный на 19 лет сподвижник Кумарина вышел раньше срока и за что он отбывал наказание.

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО И РЕЙДЕРСКИЕ ЗАХВАТЫ

Вячеслав Дроков был одним из самых близких сподвижников ночного губернатора Петербурга Владимира Кумарина, именно поэтому считался его правой рукой. И если другие члены группировки давали показания против босса всех боссов, то он - нет.

Проблемы у Дрокова, как писали ранее, начались после того, как рейдеры попытались захватить ресторан "Петербургский уголок", которым владела Наталья Шпакова - знакомая Валентины Матвиенко, которая была на тот момент губернатором Петербурга. В момент задержания Дрокова она переходила в Совет Федерации.

Дроков - правая рука Кумарина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако вменяли Барсукову-Дрокову и их подельникам не только это. Среди прочего фигурировал захват "ПТК" (Петербургский нефтяной терминал).

- Барсуков и Дроков осенью 2005 года решили организовать группу для подготовки к лишению жизни одного из фактических совладельцев «Петербургского нефтяного терминала» Васильева, чтобы завладеть имуществом предприятия, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - С этой целью в один из дней ноября 2005 года в ресторане гостиницы «Золотая страна» Барсуков с ведома Дрокова предложил другому соратнику найти тех, кто готов за деньги убить Васильева.

Вскоре киллеры были найдены, им передали полмиллиона рублей. Как итог - 5 мая 2006 года на одном из перекрестков в Петербурге киллеры расстреляли «Роллс Ройс», в котором находился Васильев. Коммерсант и его охранники получили тяжелые травмы, в том числе в голову. Но выжили.

Кумарин еще отбывает срок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дрокова и Кумарина судили также за рейдерские захваты и других предприятий. Последний суд над ними состоялся в 2019 году.

Суд рассматривал уголовное дело за создание преступного сообщества. Кумарин тогда получил 24 года колонии. Оба также должны были выплатить по миллиону рублей.

Сейчас Кумарину помимо всего прочего приписывают еще организацию убийства Галины Старовойтовой.

"ВСТАЛ НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ"

Вячеслав Дроков отбывал наказание в колонии в Вологодской области. Там он и подавал прошение об условно-досрочном. И представители Фемиды согласились выпустить его раньше срока. Свое решение "КП" объяснили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дроков вышел досрочно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Дроков имел положительные характеристики от руководства колонии, допущенные нарушении у него погашены, с 2015 года нарушений больше не совершал, при этом Дроков 10 раз поощрялся в колонии. Наказание он отбывал в облегченных условиях, был трудоустроен, принимал активное участие в общественной жизни отряда и колонии, посещал мероприятия воспитательного характера, вопрос с трудоустройством и местом жительства на свободе у него решен. Из этого сделан вывод, что Дроков встал на путь исправления.

Дроков вышел на свободу раньше на два года 10 месяцев и 29 дней. Барсуков-Кумарин продолжает отбывать срок.

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