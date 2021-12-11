"Умер на глазах у мамы": Шестилетний ребенок погиб от наркоза на приеме у стоматолога в Петербурге

Шестилетний ребенок погиб на глазах матери на приеме у стоматолога в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычный поход к стоматологу мамы с ребенком обернулся в Санкт-Петербурге трагедией - мальчик умер прямо на глазах у матери. Утром 10 декабря 2021 года 38-летняя женщина с шестилетним сыном пришла в стоматологическую клинику, расположенную в детской поликлинике на улице Шаврова в Приморском районе. Мальчику надо было вылечить зубы, для проведения процедуры врачам необходимо было провести наркоз. Однако, как только началась процедура, все пошло не по плану.

- Перед лечением мальчика осмотрел врач-педиатр, мама заполнила документы. В 12 часов ребенка вместе с родительницей отвели в кабинет, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребенка положили на операционный стол. В присутствии мамы положили маску на нос и начали проводить индукционный наркоз. Мальчик сделал всего пару вдохов и буквально через две-три секунды у него произошла остановка сердца. Врачи сразу не вызвали скорую помощь и начали проводить реанимационные мероприятия. В течение 45 минут медики пытались вернуть жизнь ребенку, но безрезультатно. Мальчик умер на глаза у матери. Прибывшей скорой медицинской помощью была констатирована смерть.

"КП-Петербург" попыталась связаться с администрацией клиники, чтобы узнать подробности случившегося и понять, что пошло не так с процедурой, но там ответили резко.

- Никаких комментариев мы не даем, до свидания, - сказали в клинике.

Ужасной историей сразу же занялись прокуратура и следственный комитет, который возбудил уголовное дело.

- По факту смерти ребенка на приеме у стоматолога возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили в следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти ребенка на приеме у стоматолога в Петербурге

Виновным грозит тюремный срок до шести лет (подробности)

Прокуратура начала проверку смерти шестилетнего мальчика на приеме у стоматолога в Петербурге

Ребенок скончался, когда ему сделали наркоз (подробности)