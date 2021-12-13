Непонятно, как выжил: Утопленный котенок всплыл в унитазе соседской квартиры в Петербурге

Крохотный котенок вылез через туалет в квартире в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Невероятная история о жажде жизни произошла в Санкт-Петербурге. Утро 12 декабря 2021 года жительницы дома 11/21 по Петергофскому шоссе началось необычно. Маргарита проснулась и отправилась в ванную комнату умываться. Но каково было ее удивление, когда в унитазе она нашла маленького, съежившегося в клубочек котенка.

- Для меня это был шок! Котенок оказался живым. Пока он сидел там, то просто молчал. Но когда вытащили, начал мяукать. Мы его отмыли, высушили, отогрели и покормили, - рассказала Маргарита "КП-Петербург".

Малыш промерз до костей и ослаб Фото: СОЦСЕТИ

Малыша сразу отвезли в ветклинику. Там ему провели диагностику. Кроха оказалась девочкой, всего месяца от роду и весила 530 грамм. Она оказалась вполне здорова, за исключением инфекции глаз, которую, как объяснили ветеринары, можно вылечить.

То, что котенок остался живой - настоящее чудо. Но как малыш оказался в унитазе, пока остается загадкой.

- Моя квартира на втором этаже, всего в доме девять. Мне в управляющей компании сказали, что невозможно попасть в фановую трубу с чердака, только если слили соседи. Хотелось бы узнать, кто мог сделать такое с котенком и привлечь к отвественности, - заявила девушка.

Пока что малышка осваивается в новом доме. Пока она маленькая, живет вместе с мамой Маргариты, так как девушка весь день на работе и не может следить за малюткой. Котенка назвали Мишкой. Она уже начала играть и ест с большим аппетитом.

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