«Вышла с работы пораньше»: Сбитая на Невском проспекте фотограф успела перед смертью написать маме

Девушка погибла в аварии Фото: СОЦСЕТИ

Прогулка по Невскому проспекту для 23-летней фотографа Александры и 26-летнего модели из Якутии Спиридона обернулась смертью и переломанными костями. Пара шла с работы вечером, когда прямо на них на огромной скорости вылетел неадекватный водитель на "Поло". Мужчина на полном ходу сбил пешеходов так, что оба отскочили на несколько метров. От полученных травм Саша скончалась на месте, а ее спутник сейчас в реанимации. Водителя задержали сразу же. Но, по словам очевидцев, он был в невменяемом состоянии и орал что-то невнятное.

"КП-Петербург" поговорила с родителями погибшей Александры, они впервые озвучили подробности трагедии.

"УШЛА С РАБОТЫ ПОРАНЬШЕ"

Александра переехала в Петербург из Казахстана еще в 90-е. Девушка здесь училась в школе, а затем получила высшее образование по специальности дизайн. В последнее время она увлекалась профессиональными фотографиями. Судя по всему, это увлечение и свело ее с моделью из Якутии Спиридоном. Правда, основная профессия девушке и ее другу пока денег много не приносила. Поэтому паре приходилось подрабатывать официантами в ресторане на Конюшенной. Именно оттуда в тот роковой вечер и шли друзья. В этот день по роковому стечению обстоятельств со смены их отпустили раньше времени...

Мать девушки пока не попала на опознание Фото: СОЦСЕТИ

- Мы хотели покушать к дочке туда сходить, - рассказала "КП-Петербург" мать Александры Юлия. - Она обычно до 23:00 или до полуночи работает. И тут они освободились пораньше. Она написала мне СМС: "Мама, я остаюсь в центре, потому что дела утром, на работу надо бежать". Вот сегодня ей надо было бежать на работу. И я как раз в это время примерно с ней и переписывалась. А потом уже через полчаса мне звонит брат и говорит, там что-то с Сашей случилось. Я ему говорю: "Да нет. Мы вот только с ней переписывались". Потом пошел резонанс, мой бывший муж из Казахстана узнал о случившемся, позвонил моей маме. А та уже позвонила мне. И только после этого утром я стала звонить Саше, а она не отвечает...

И отец, и мать узнали о смерти дочери, посмотрев шокирующее видео аварии. По их словам, это картина до сих пор стоит у них перед глазами.

- Я поняла, что сбитая девочка 23 лет - это моя дочка, - плачет мама. - И все это было вчера, и я ничего не могла сделать. Вот еще вчера она была жива, к ней брат заезжал туда. Я не беспокоилась, потому что у нее там в центре друзья. Она там вчера с кем-то должна была встретиться. Она часто там гуляла и оставалась ночевать.

Девушка шла с работы Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас мать девушки приехала на опознание, но ее не пускают к дочери.

- Нам еще не показывают тело, вы не могли бы посодействовать, пожалуйста? - недоумевает Юлия. - Я хочу убедиться, может, ошибка какая-то. Мы вот сидим около этого этого морга и ждем следователя по делу. Без следователя нам ее не показывают, а у нас даже его номера нет.

"ХОЧУ, ЧТОБЫ НАКАЗАЛИ ЭТОГО БЕШЕННОГО НАРКОМАНА"

Мать погибшей девушки хочет, чтобы водителю дали за сбитую дочь максимальный срок.

- Мне самое главное, чтобы наказали этого наркомана бешенного, - вздыхает Юлия. - Где они эту дурь берут или под чем он там был? Они губят обычных хороших людей. У меня дочь с высшим образованием и работала, и подрабатывала, цеплялась за все, что могла. Она дизайнер, и фото занималась.

Пострадавший друг Александры сейчас в коме в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов.

Модель из Якутии в реанимации Фото: СОЦСЕТИ

- У Спиридона брат сюда приехал из Якутии, - делится Юлия. - Я с ним связывалась, он говорит, что к Спиридону пока не пускают. Там все очень тяжело, он без сознания весь переломанный.

"ПОСТРАДАВШИЙ БЫЛ ЕЕ ПАРНЕМ"

Мать Александры уточнила, что не знает была ли ее дочь и Спиридон парой. Однако отец со ссылкой на бабушку девушки говорит, что они уже давно были вместе.

- Она творческий человек, хотела связать свою жизнь с фотографией, - пояснил отец Александры. - Молодой человек, скорее всего, ее возлюбленный. Она уже встречалась долго с этим парнем. Они вместе время проводили.

Девушка погибла на месте Фото: соцсети

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело. Задержанный водитель ждет суда в изоляторе.

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По предварительной информации, один из пострадавших погиб на месте (подробности)