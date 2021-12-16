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Происшествия16 декабря 2021 9:03

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном ДТП на Невском проспекте

Жертвой аварии стала 23-летняя девушка, ее спутник в реанимации
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Прокуратура контролирует расследование дела о ДТП на Невском.

Прокуратура контролирует расследование дела о ДТП на Невском.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга поставила на контроль расследование уголовного дела о смертельной аварии на Невском проспекте, в которой погибла 23-летняя девушка. Ее спутник, 26-летний мужчина, получил перелом позвоночника.

- Предварительно установлено, что вечером 15 декабря 2021 года водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, выехал на пересечение проезжих частей Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы на красный сигнал светофора, где совершил наезд на пешеходов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Водитель машины задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, ему грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы.