Дворцы, элитные квартиры в центре Москвы и коллекция «Мерседесов»: Как жил «теневой король» Листвяжной, экс-депутат Госдумы Владимир Гридин

Бывший депутат Госдумы Гридин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дворцы, элитные иномарки и многомиллионные доходы. Угольные короли Кузбасса долгие годы оставались в тени, живя на широкую ногу. Но, кажется, трагедия на шахте «Листвяжная», в которой погибли 51 человек и еще 100 пострадали, поставила крест на виртуозной карьере шахтенных олигархов. Недавно следствие пошло на беспрецедентные меры и арестовало одного из самых влиятельных бизнесменов региона – миллиардера Михаила Федяева, которого в свое время называли возможным приемником экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Семья Федяева ни в чем себе не отказывала, покупая по 5 машин на одного человека и наслаждаясь жизнью в шикарных коттеджах.

Теперь же взгляд силовиков пал на ближайшего соратника Михаила Федяева и его главного бывшего бизнес-партнера, с которым они и выстроили угольную империю – на бизнесмена и бывшего депутата Госдумы РФ Владимира Гридина. Коммерсанта в СМИ уже назвали «теневым владельцем шахты». По неподтвержденным данным, он улетел из России в Монако сразу же после трагедии в «Листвяжной». «КП» выяснила, какие доходы были у Гридина и какое имущество есть у его семьи.

«СОСТОЯНИЕ – 550 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

«КП» ранее уже рассказывала, как Михаил Федяев и Гридин строили свою бизнес-империю в 90-е. Именно Владимир Гридин, как говорят, был на хорошем счету у Тулеева. Благодаря этому Гридин/Федяев выиграли в корпоративном конфликте за угольный разрез «Черниговец» у группы «МИКОМ» Михаила Живило. Как итог - в 2004 году партнеры создали компанию «Сибирский деловой союз» (СДС), в которую и входит «СДС-Уголь», владеющий шахтой «Листвяжная» (с 2011 года).

Угольное дело для партнеров стало настоящей золотой жилой. Одна лишь «Листвяжная» приносила им чистую прибыль от 500 миллионов до 4,7 миллиардов рублей в год. Однако сам Гридин стремился не только к коммерческому успеху, но и к политическому. С 2007 года он дважды становился депутатом Госдумы РФ. В то время дела у него шли успешно. Так русская версия «Форбс» в 2011 году оценила его состояние в два миллиарда долларов. Однако после этого его активы пошли на спад, в последний раз в рейтинге журнала Гридин появлялся в 2019 году. В тот момент его состояние оценивалось в 550 миллионов долларов.

Федяев - бизнес-партнер Гридина Фото: СОЦСЕТИ

В Госдуме Гридин был заместителем председателя комитета по транспорту. Однако среди законопроектов, которыми он занимался, были и те, что касались поправок, направленных на повышение безопасности труда на угольных предприятиях.

Иронично, что именно нарушением требований безопасности и занимались на «Листвяжной».

«БАНЯ НА УЧАСТКЕ В 200 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ»

Владимир Гридин всегда жил на широкую ногу. Будучи депутатом, он не уступал своим коллегам по размеру заработков. Вместе с женой их совокупный доход в год доходил иногда до 65 миллионов рублей. Не обделена семья была и имуществом, которым похвастаться может не всякий крупный бизнесмен.

В собственности у супругов были земельный участок для коттеджной застройки площадью … 6 тысяч 338 квадратных метров и огромный жилой дом, который по размерам больше напоминает дворец. Его площадь - 1392 квадратных метров.

Федяев на фоне вывески общего с Гридиным предприятия "СДС"

На участке у Гридиных была баня площадью 408 (!) квадратных метра, дом охраны (232 кв. м.) и гараж (144 кв.м.). В пользовании у депутата также была квартира (104 кв. м.). Общая площадь недвижимости и участков семьи достигала 6,6 тысяч квадратных метров.

«У ДЕТЕЙ ПО 8 ЭЛИТНЫХ МАШИН ДО 14 МЛН РУБЛЕЙ»

Не обделены роскошью были и дети Гридина, у него трое сыновей и дочь. Его старший сын Андрей, если у него нет полного тезки с той же датой рождения, в разное время был прописан в четырех квартирах в центре Москвы.

Одна из них, если верить базам данных, находится на Старомонетном переулке неподалеку от Третьяковской галереи, вторая - в Хамовниках на Ростовской набережной в доме с видом на Москва-реку и Киевский сад, третья - в Замоскворечье в доме премиум-класса ЖК «Онегин» на Малой Полянке и четвертая квартира на Ивана Бабушкина в пешей доступности до МГУ. Пятая квартира у сына Гридина была в самом Кемерово.

Андрей Гридин, если у него опять же нет полного тезки, большой любитель элитных дорогих машин. В разное время, если верить некоторым базам данных, он владел пятью «Мерседесами», двумя «Бентли» и одной «Маздой». Цена некоторых из них достигает 14 миллионов рублей:

- Mercedes-Benz GL-Класс 500 4MATIC

- Mercedes-Benz S350 4МАТIС

- Mercedes-Benz МL350

- Mercedes-Benz МL320

- Mercedes-Benz Е 200 4МАТIС

- Bentley Bentayga V8 DIЕSЕL

- Bentley Continental GT V8 S

- МАЗДА СХ-5

На семи из восьми этих авто стоял госномер «777».

Шахта «Листвяжная». Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Элитный номер «777» любил и второй сын Гридина Сергей. Он в свою очередь был прописан в доме напротив посольства Франции в трех минутах от метро Октябрьская и, как и его брат, – на Ивана Бабушкина. Его автопарк, если верить базам данных, несколько скромнее:

- Mercedes-Benz

- Mitsubishi Galant

- Nissan Murano

- Toyota RAV4

- ВАЗ 21043

«УЖЕ ДАЛЕКО ОТ РОССИИ»

Сам же Владимир Гридин поэтапно уходил из информационного поля. Сначала он досрочно покинул Госдуму РФ, а затем в 2019 году продал своему партнеру Федяеву контрольный пакет акций «СДС», которым он владел вместе с сыновьями. Сделку тогда оценивали в 800 миллионов евро.

Тогда сообщалось, что Гридин вышел из бизнеса. Однако, по данным СМИ, сейчас следствие проверяет версию, что он неформально руководил «Листвяжной» и получал доходы от нее через оффшоры. Речь идет о шведской компании MIR Trade AG. Компания позиционирует себя как один из лидирующих экспортеров российского угля, а самое главное - эксклюзивным трейдером всей угольной продукции АО ХК «СДС-Уголь», которая входила в саму компанию «СДС».

Одно время Гридин являлся директором офиса «MIR Trade AG» в Москве. Для понимания сделок между компаниями можно обратить внимание на решения арбитражных судов.

В одном из них, например, говорится, что «СДС-Уголь» давал займ «MIR Trade AG» в размере 2,4 миллиарда рублей.

От самого Гридина пока никаких комментариев не поступало. Как говорили ранее, еще в 2019 году он устал заниматься бизнесом и решил больше проводить времени с семьей. В последнее время он все чаще бывал в Европе.

НА ЗАМЕТКУ

Ранее «КП» опрашивала сотрудников самой «Листвяжной», чтобы узнать какие у них зарплаты по сравнению с руководством предприятия. Как заявляли сами шахтеры, зарплата варьируется в среднем от 25 до 70 тысяч рублей, средняя при этом – 50 тысяч рублей.

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