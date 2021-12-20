Комздрав Петербурга опубликовал график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники

В Петербурге появился график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал официальный график работы пунктов вакцинации от коронавируса во время новогодних праздников, то есть с 31 декабря по 9 января. Напомним, ранее губернатор Александр Беглов попросил жителей Северной столицы использовать выходные дни с пользой для здоровья, в том числе прививаясь. Вакцинироваться в праздники можно будет во всех 18 районах города.

- Призываю всех горожан, кто еще не записался на вакцинацию, сделать это и спокойно пройти важную процедуру в новогодние каникулы, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Отметим, что прививать 31 декабря, а также 1 и 7 января будут дежурные пункты. Стоит учитывать, что в некоторых районных поликлиниках такой возможности нет. Например, в Адмиралтейском районе 31-го числа вакцинируют только в СПб ГБУЗ «ГП № 27» на Вознесенском проспекте, 27. Зато в отдельных уголках города вакцинация будет доступна в торговых центрах и мобильных прививочных пунктах.

Добавим, что вся информация о графике работ «праздничных» пунктов доступна на сайте комитета по здравоохранению по ссылке.

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