«Покупают живых тигрят за 380 тысяч рублей, а потом выкидывают их на помойку»: Как в России работает черный рынок по продаже главного символа 2022 года

Фото прислал один из продавцов, насколько оно достоверно, неизвестно

Новый год – время волшебства и необычных подарков. Накануне главного зимнего праздника многие ломают голову, что же подарить себе и своим близким. И часто в этом вопросе отталкиваются от символа - например, 2022-й будет Годом тигра. И пока одни скупают плюшевые игрушки и статуэтки в виде грозного хищника, другие действуют куда более решительно - покупают живой символ года! Ни для кого не секрет, что отдельные богачи любят потешить самолюбие, заводя дома львов. Тигры же все это время была в тени своего африканского собрата с гривой. Но предстоящий год грозит сыграть с усатыми-полосатыми злую шутку.

На рынке для любителей экзотики появились экстравагантное предложение – купить в качестве подарка маленького тигренка. Продавать их в России запрещено законом, но перед кушем в 300-500 тысяч рублей за одного малыша нечистые на руку продавцы не могут устоять. «КП-Петербург» нашла таких продавцов и узнала, как устроен этот черный рынок и что потом происходит с хищниками…

«ТИГРЕНОК ШЕФУ НА НОВЫЙ ГОД»

Несколько лет назад в России установили запрет на содержание в домах и квартирах крупных кошек, это касается, в том числе львов, леопардов, гепардов и тигрят. Запрет не распространяется только на продажу кошек зоопаркам и циркам. Также разрешено было оставить крупных кошек тем, у кого они были до введения запрета. Этим и пользуются нелегальные торговцы. С помощью этой лазейки, как выяснила «КП-Петербург», им даже не нужно идти в теневые участки Интернета, чтобы размещать там свои объявления. Большая часть из них находится в открытом доступе.

- Продаются котята крупных, хищных кошек для цирка, питомника, зоопарка. Леопард, тигр, лев, пума, пантера, ягуар, рысь в наличии и на заказ, - говорится в одном из объявлений питомника. - Малыши этих крупных кошек родились в питомнике, регулярно проходят ветконтроль, здоровы и ухожены.

В объявлении при этом упоминается, что «котята легко приручаются и близко привязываются к человеку в домашних условиях». А вот цену и способ приобретения обговаривают только по телефону.

Львята от 160 тысяч, тигры от 350 тысяч рублей

Автор объявлений – питомник экзотических животных в Москве. На снимках приложены кадры маленьких львят, тигрят и рысей. Есть и фото их родителей – например, пара тигров, загнанных в клетку. Звоним в надежде, что нам дадут отворот-поворот.

- Кто вам нужен мальчик, девочка? - бодро ответил мужской голос на том конце провода.

- Кто менее агрессивный?

- Да это не собаки же, у них нет такого.

- Без разницы тогда.

- Вы организация какая-то или частная фирма?

- Нет, хочется в качестве подарка на Новый год - шефу.

- По специфике своей деятельности он может заниматься такими животными?

- Лицензии на содержание таких животных у него нет.

- То есть, тогда понимаете, что документов никаких не будет на них? Я ваш телефончик, сохраню, перезвоню где-то через часик. У нас цена на них сейчас 350-400 тысяч рублей.

Спустя день мужчина перезвонил и предложил купить бенгальского тигренка-девочку, которой всего 29 дней. Ее цена – 380 тысяч рублей. Мужчина прислал фото в качестве доказательства.

По номеру телефону продавца «КП» нашла его страницу в соцсети. Если ей верить, диких животных он продает с 2016 года. В его профиле множество снимков тигрят, есть даже белые малыши, есть те, кто заснят в квартире.

«ПРОДАЕМ ЦИРКОВЫХ ТИГРЯТ С ДОСТАВКОЙ»

Хоть продавцы в своих объявлениях и заявляют, что продают хищников лишь зоопаркам, по факту они интересуются тем, кто покупатель, чтобы объяснить ему, что не смогут представить официальные документы на кошку.

Так онлайн-магазин продажи животных, который позиционирует себя как благотворитель, и вовсе не интересуется – есть ли у нас лицензия. Приняв звонок на свой официальный номер, они перезванивают с личного мобильного.

Объявление одного из продавцов висит еще с прошлых лет Фото: СОЦСЕТИ

- Тигрята у нас по 350 тысяч рублей, - рапортует продавец. - Есть мальчики и девочки до трех-четырех месяцев. Территориально мы в Москве.

- Мне вот в Петербург нужно привезти.

- Доставим за 15 тысяч рублей.

- А как их кормить?

- Мясо они немного едят – килограмма в день хватит им.

После этого продавец переходит в мессенджер и скидывает два видео с тигрятами на продажу. На одном из них два тигренка сидят в стеклянной клетке. На втором полосатый хищник валяется на диване прямо в квартире с обычной кошкой. Вскоре продавец сообщает, что первых двух уже продали и остался только мальчик с видео из квартиры.

- Все тигрята у нас цирковые, к человеку приучены, - уточняет продавец. – В этом году продаются быстро. Видимо, это как-то с годом тигра связано. Первых двух купили вчера, мальчика можете приехать и забрать сами.

Тигренок живет с кошкой Фото: кадр видео одного из продавцов

По номеру телефона продавца «КП» узнала, что это Умар, живущий в Москве. На его странице в соцсети красуется изображения Эйса Вентуры. Сам профиль закрыт, но «КП» сумела посмотреть его снимки. На кадрах Умар часто позирует в окружении нескольких хищных кошек, обезьян и попугаев.

«МОЖЕТЕ КУПИТЬ ДАЖЕ СМЕСЬ ЛЬВА И ТИГРА»

Еще по одному объявлению о продаже львят и тигрят отзывается женщина, которая записана в телефонных книжках у других людей как «Виктория-котики». Продавец в объявлении указала, что продает только зоопаркам, в телефонном разговоре она долго интересуется – есть ли у нас документы/лицензия для покупки. Узнав, что их нет, предлагает перейти в мессенджер. Чуть позже она присылает видео тигренка на продажу. Это тот же самый тигренок, что "КП" продавали ранее. Судя по всему, продавцы координируются между собой, забирая маржу за продажу чужих кошек.

Следующий продавец сразу начинает разговор в мессенджере, он предлагает шире ассортимент – вплоть до белых тигрят, но за это просит уже полмиллиона рублей.

Совсем уж из экзотики - объявление по продаже лигра! Это смесь тигра и льва, которая в природе не встречается из-за разных ареалов.

Продают даже лигров

Такая самка обойдется в 350 тысяч рублей, но это уже взрослое животное – 1,5 года. Продавец «КП» тоже поначалу заявил, что хочет питомицу в зоопарк. Но уговаривать его не пришлось.

- Смотрите сами, животное большое, спиной к нему лучше не поворачиваться - сразу нападет, держать ее только в клетке, - пояснил мужчина. – Перевозкой будете заниматься сами.

«ДЛЯ ПРОДАЖИ МОГУТ УБИТЬ МАТЬ АМУРСКИХ ТЯГРЯТ»

На черном рынке животных продавцы, судя по всему, зарабатывают немалые деньги. По оценкам экспертов из WWF России, этот рынок в мире в целом стоит на одном уровне с наркоторговлей и торговлей оружием. А его обороты достигают миллиардов долларов. Цены на отдельных животных крайне высоки. Браконьеры пользуются тем, что на фоне наркоторговли и торговли оружием к ним нет такого пристального внимания.

Для справки из отчета WWF России:

«В 2012–2018 годах зафиксировано более 3 200 случаев импорта в Российскую Федерацию животных, находящихся под угрозой исчезновения. Это более 100 тысяч живых особей. Зафиксировано более 1800 случаев экспорта из России (более 900 экспортных операций с животными из дикой природы, около 3000 живых особей). По данным Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, контрабанда диких животных в России как одна из форм незаконного оборота по масштабу сопоставима с незаконным оборотом культурных ценностей, драгоценных камней и металлов и отстает лишь от контрабанды продукции военного назначения».

Один из продавцов часто выкладывают фото с хищными кошками Фото: СОЦСЕТИ

Правда, в случае с тиграми, как рассказали эксперты, сложно определить, кого именно продают заводчики – бенгальский это тигр или краснокнижный амурский.

- Все продажи крупных кошек частным лицам у нас незаконны, - пояснила «КП» координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Наталья Дронова. - Их нельзя продавать и содержать дома даже если, например, тигренок разведен в неволе в цирке или в частном зоопарке. Кроме того, амурский тигр у нас внесен в перечень особо ценных диких животных, которые занесены в Красную книгу. Мониторит этот рынок Росприроднадзор. При этом по объявлению сложно понять, продает человек краснокнижного тигра, бельгийского или гибрида. Это может показать только генетическая экспертиза. Но исключать продажу амурского тигра нельзя. Если браконьер, например, убьет мать тигрят и заберет их себе из природы. С тиграми, к сожалению, у нас работает закон рынка. Любой спрос находит предложение. Объемы этого рынка мы не знаем, но последние 10 лет кошки на нем пользуются стабильной популярностью. И тут нельзя сказать, что покупают себе экзотических животных только бизнесмены. Я помню случай, когда школьная учительница взяла кредит, чтобы купить человекообразную обезьяну в качестве домашнего питомца. У всех людей разные странности.

«ПОТОМ ЭТИХ ПОДАРЕННЫХ ЖИВОТНЫХ УБИВАЮТ»

В зоопарках же объясняют, что заводить тигрят и львят не только незаконно, но и негуманно…

- Тигрята в природных условиях живут с мамой до трех лет, а вы говорите о продаже месячных малышей, которые должны питаться молоком матери, - вздохнула начальник отдела по связям с общественностью Ленинградского зоопарка Елена Ситникова. – Более того, за ними нужен особый уход, им нужно большое пространство для движения. Если их неправильно растить, то они будут больными, у них развивается рахит. Да и взрослого тигра кормить нужно правильно - он съедает около 15 килограммов в день. Далеко не у каждого человека есть достаточно компетенции, чтобы их вырастить и выкормить.

При этом эксперты уточняют, что подросшие тигрята потом остаются никому не нужны.

Тигрята в соцсети одного из продавцов

- Это неправильные подарки, потому что один вопрос найти тигренка и подарить, а другой - обеспечить содержание тигренка, что в обычных условиях практически невозможно, - добавляет эксперт WWF России Наталья Дронова. – Во-первых, нужны специальные знания, во-вторых, они вырастают и становятся опасными. И потом их будет трудно пристроить, потому что в зоопарк их не будут брать, - это звери с неизвестным происхождением, а в цирки берут животных в раннем возрасте. Проблема с пристройством таких, оказавшимися не нужными животными, стоит остро. Бывает, что их пристраивают в специальные организации – питомники, центры спасения, но места в них не всем хватает, поэтому некоторых кошек даже и вовсе усыпляют.

В самих центрах диких животных уже бьют тревогу в предвкушении наплыва выброшенных тигрят. До этого Нового года они сталкивались только со львятами.

- У нас пока тигров нет, и мы надеемся, что так и будет, - делится главный ветеринарный врач центра диких животных «Велес» Наталья Бондаренко. – У нас хоть и есть закон, он работает еще не в полную силу. Люди в ущерб животным пытаются заработать незаконно. А потом такие кошки в лучшем случае попадают к нам или их выбрасывают на улицу, в худшем - убивают. Вот у нас сейчас семь львов, тигров пока нет. Но со львами проще, они хотя бы в прайде могут жить. А тигры одиночки, им нужен каждому отдельный вольер. Раньше предпочитали львов, потому что они дешевле, их можно купить от 100 тысяч рублей, в то время как тигра за 350 тысяч. Чего ждать дальше – неизвестно. Ведь купить у нас можно даже редких гепардов, которые стоят по 4,5 миллиона рублей.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться на объявление о продаже львов?

На сайте Росприроднадзора есть горячая линия, чтобы сообщить о ЧП: 8-800-550-80-45. Там могут проконсультировать о дальнейших действиях.

Сколько грозит за продажу тигрят?

За незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных грозит максимально до 5 или до 7 лет колонии в зависимости от способов совершения преступления.

ОТ РЕДАКЦИИ

Для проверки найденных редакцией объявлений о продаже животных "КП" передала всю информацию волонтерам.

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