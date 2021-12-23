Смольный показал, как будет выглядеть новый вокзал для скоростной магистрали «Москва-Петербург»

Сроки строительства нового вокзала и самой магистрали пока не определены. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Комитет по контролю, использованию и охране памятников архитектуре показал, как может выглядеть новый вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить Москву и Петербург. Как сообщило ведомство в четверг, 23 декабря, под него частично приспособят исторические склады Кокоревых за ТЦ «Галерея».

- Концепция разработана с учетом результатов исторических и градостроительных исследований комплекса застройки «Северного общества Страхования и складов» ( оно же склады Кокоревых) и кондитерского предприятия, в котором в советские годы располагался завод по производству лимонной кислоты, - отмечается в сообщении КГИОП.

Проектировщики и Смольный нашли компримиссный вариант, который позволит и оставить терминал в центре Петербурга и сохранить историческую застройку. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Проектировщик пассажирского терминала ВСМ – «Проектный институт № 1» - решил сохранить основные исторические конструкции. Судя по фотографиям, все удобства для пассажиров – прежде всего проходная зона с металлоискателями, стойки информации и, возможно, зал ожидания – разместятся прямо внутри бывших складов, под историческими кирпичными сводами. Часть построек при этом, возможно, будет реконструирована, а отдельные их элементы, не представляющие большой архитектурной ценности – демонтированы. Все работы будут вестись под строгим надзором специальной рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга.

Напомним: новый терминал ВСМ, о которой сегодня на большой пресс-конференции отдельно говорил президент России Владимир Путин, в конце ноября споткнулся об историческую застройку в границах Лиговского проспекта, Транспортного переулка и уже существующих железнодорожных путей. Тогда эксперты предлагали два возможных пути решения проблемы: снести ТЦ «Галерея», на месте которого новый вокзал планировали построить еще в начале 2000-х, или построить вокзал под землей. Однако в итоге был принят третий – компромиссный – вариант.

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