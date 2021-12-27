Что изменится с 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге: Рост цен на проезд и QR-коды

Что изменится в Петербурге с 1 января 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с Новым годом в жизнь Северной столицы с 1 января придут и новые изменения. В первую очередь вырастут цены на проезд, а вслед в городе введут повсеместную систему QR-кодов. Рассказываем, что изменится с 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге.

ПРОЕЗД

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Единоразовый проезд везде станет дороже на 5 рублей. То есть, в метро поездка будет стоить 65 рублей, а наземном транспорте - 55 рублей.

Правда жителям Петербурга можно будет сэкономить. По проездному билету "Подорожник" проезд в метро составит 45 рублей, а в автобусе, троллейбусе или трамвае - 40 рублей. Для обладателей ЕКП с 1 января наоборот станет ниже - 35 рублей, а при использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Для обладателей карты "МИР" в метро проезд будет стоить 46 рублей, при оплате токенизированной банковской картой - 41 рубль.

Также станет дороже проезд в электричках по Петербургу и Ленинградской области. В электричках с 2022 года оплата проезда составит 38 рублей за первые 14 километров и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр. А вот билет для детей от 5 до 7 лет можно будет купить за 19 рублей за первые 14 километров. Далее, каждый последующий километр будет стоять 1 рубль 39 копает. Подорожает проезд и в скоростных электричках – "Ласточка". Плата за первые 14 километров составит 44 рубля, потом каждый километр будет стоить 3 рубля 16 копеек.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ

С 1 января 2022 года все общественные туалеты в Санкт-Петербурге, которые находятся на обслуживании "Водоканала", станут бесплатными. Больше не нужно будет платить для того, чтобы справить нужду. Обеспечиваться они будут за счет ассигнаций из бюджета города.

QR-КОД

QR-коды в Петербурге введут не 1 января, а со 2 января 2022 года. Теперь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании потребуется практически везде. Начиная с этой даты сертификат о вакцинации потребует при посещении кафе, баров и ресторанов, а также любых мест общественного питания, за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта.

Также QR-код потребуется для похода в магазины, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания.

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