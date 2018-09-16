2018-09-16T14:22:29+03:00
Происшествия

Полиция задержала 68-летнего водителя, который на иномарке въехал в магазин

Возбуждено уголовное дело
Алла МЕХОНЦЕВА
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Под джипом погибла женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаПод джипом погибла женщина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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Полиция Петербурга продолжает выяснять подробности ДТП, которая унесла жизнь 79-летней пенсионерки. Как ранее писала «Комсомольская правда», 15 сентября в 17 часов в поселке Репино, что в Ленинградской области, автомобиль «Инфинити» на полной скорости въехал в магазин. Водитель внедорожника не справился с управлением, врезался в стену магазина. Под колесами оказалась пешеход, еще двое пострадали.

В МВД установили личность водителя. Им оказался 68-летний петербуржец. В СМИ даже называют имя горе-автомобилиста. Издания считают, что это может быть владелец одной из крупнейших компаний Северной столицы. Сейчас он задержан.

- По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), - пояснили в МВД.

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