2018-09-17T12:29:46+03:00
Общество

В петербургском метрополитене прокомментировали «падучесть» плитки на «Беговой»

Пресс-секретарь подземки рассказала, что теперь будут делать со станцией
Петр КИБЕР
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В метро прокомментировали обрушение плитки на "Беговой".В метро прокомментировали обрушение плитки на "Беговой".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Открытая к 315-му дню рождения Санкт-Петербурга станция метро «Беговая», порадовала жителей Приморского района выросшей транспортной доступностью, но опечалила проблемами, которые то и дело возникают на новом объекте. Так, в минувшие выходные в подземном вестибюле обвалилась облицовочная плитка.

Как на эту ситуацию отреагировали в самой подземке, корреспонденту «КП-Петербург» рассказала пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

- Да, мы подтверждаем, на «Беговой» действительно обвалились три плитки. Это место уже огорожено, безопасности пассажиров инцидент не угрожает, - сообщила Шавель.

По словам представительницы подземки, информация о проблемах уже доведена до подрядчика, который и выполнял работы. В ближайшее время фирма, в рамках гарантии, должна все исправить.

На вопрос, может это быть следствием протечек, Юлия Шавель ответила однозначно: «Нет, это никак не связано.»

Напомним, что ранее в наклонных ходах эскалаторов горожанами были замечены струйки воды, а позднее по гарантии ремонтировали все установленные на станции траволаторы.

Сейчас «Беговая» работает в штатном режиме.

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