Первому ребенку, родившемуся в петербургской подземке, подарят памятный знак

24 Сент. 13:07 2018-09-24T19:40:53+03:00

Изменить размер текста: A A

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Войти в метро с собачкой и яблоками, выйти - с младенцем 00:00 00:00

Уникальный случай – рождение ребенка прямо на станции метрополитена, не осталось без внимания руководства петербургской подземки. Сейчас важные люди решают, каким подарком отметить «сына метро», а также работников, которые пришли на помощь новоиспеченной матери. На вопросы корреспондента радио «КП-Петербург» ответила пресс-секретарь перевозчика Юлия Шавель.

- Пока мы еще не определились, будет это знак, грамота или удостоверение. Ситуация нестандартная, поэтому готовых решений нет, - рассказала представительница метро.

Сам малыш, которого по последним данным назвали Олегом, чувствует себя хорошо, его и маму перевели в другой роддом. Но метрополитен внимательно следит за судьбой мальчика.

Не останутся без награды и сотрудники подземки, которые помогли ребенку появиться на свет. Дежурная по станции «Технологический институт», а также две уборщицы будут отмечены за свой проффесионализм.

- Всех отметят, поощрят в первую очередь денежными премиями, - отметила Юлия Шавель.