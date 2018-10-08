Футбольный клуб «Зенит» попал в число самых посещаемых клубов мира

СЕГОДНЯ 17:49 2018-10-08T17:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургский «Зенит» набрал отличный ход – победы в играх чемпионата России, Лиги Европы. Блестящая игра команды привлекает миллионы болельщиков, десятки тысяч из которых приходят поддержать любимых игроков на стадион. В пресс-службе команды сообщили, что она вошла в топ-20 самых посещаемых клубов мира, заняв 19 место среди всех участников рейтинга. Среди европейских клубов петербуржцы идут на 17 строчке. Позади остались ПСЖ, «Атлетико», «Рома», «Челси», «Ювентус».

- На первых семи официальных матчах сезона на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 342 870 зрителей, - пояснили в пресс-службе «Зенита».

Если включить в это число и фанатов, посмотревших товарищескую встречу в «Каратом», и четыре фан-зоны и «Смотри+ Арена», то получится 396 392 зрителей. В клубе подсчитали среднюю посещаемость зенитовских игр - 48 981 зритель.

Топ возглавила дортмундская «Боруссия». На ее игры в среднем приходит 76 906 человек. На втором месте разместилась «Бавария» из Мюнхена с показателем 74 000 человек. Третьим стал «Манчестер Юнайтед». На игру этих футболистов в первом отрезку чемпионата в среднем с трибун смотрели 71 107 человек.

КСТАТИ

В воскресенье, 7 октября, «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. С трибуны за игрой наблюдал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.