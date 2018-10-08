2018-10-08T17:49:41+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Зенит» попал в число самых посещаемых клубов мира

Команда обошла в рейтинге «Челси» и «Ювентус»
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
В воскресном матче «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.В воскресном матче «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» набрал отличный ход – победы в играх чемпионата России, Лиги Европы. Блестящая игра команды привлекает миллионы болельщиков, десятки тысяч из которых приходят поддержать любимых игроков на стадион. В пресс-службе команды сообщили, что она вошла в топ-20 самых посещаемых клубов мира, заняв 19 место среди всех участников рейтинга. Среди европейских клубов петербуржцы идут на 17 строчке. Позади остались ПСЖ, «Атлетико», «Рома», «Челси», «Ювентус».

- На первых семи официальных матчах сезона на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 342 870 зрителей, - пояснили в пресс-службе «Зенита».

Если включить в это число и фанатов, посмотревших товарищескую встречу в «Каратом», и четыре фан-зоны и «Смотри+ Арена», то получится 396 392 зрителей. В клубе подсчитали среднюю посещаемость зенитовских игр - 48 981 зритель.

Топ возглавила дортмундская «Боруссия». На ее игры в среднем приходит 76 906 человек. На втором месте разместилась «Бавария» из Мюнхена с показателем 74 000 человек. Третьим стал «Манчестер Юнайтед». На игру этих футболистов в первом отрезку чемпионата в среднем с трибун смотрели 71 107 человек.

КСТАТИ

В воскресенье, 7 октября, «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. С трибуны за игрой наблюдал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Часть кольцевой дороги между Приморским шоссе и ЗСД перекроют на неделю
Пьяная петербурженка зарезала собутыльника во время застолья
На 16 лет отправится в колонию строгого режима убийца таксиста в Санкт-Петербурге
Между Санкт-Петербургом и Кировом в декабре запустят поезд
Двое игроков СКА стали лучшими игроками недели в КХЛ
Женщин, которые приняли роды у пассажирки метро в Петербурге, наградили
Петербургские «Митьки» переснимут фильм «Место встречи изменить нельзя»
В Петербурге поздравили сотрудников Почты России с профессиональным праздником
Эксперты назвали Санкт-Петербург зажиточным городом
Петербургская учительница немецкого, которая ударила ученика по голове, уволится
Станцию метро «Проспект просвещения» закрыли из-за подозрительного предмета
В Лужском районе полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
Полиция возьмет под контроль «закон о тишине» в Петербурге
За три месяца Роспотребнадзор забраковал в Петербурге 20 тонн мяса
Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах
На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу
В Петербурге судебный пристав получил три года условно за взятку в 40 тысяч
Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»