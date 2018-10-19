2018-10-19T18:25:32+03:00
Происшествия

МЧС: при взрыве в Гатчине погибло два человека, еще двое в больнице

Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото с места трагедии. Фото: паблик ЧП и ДТП.Фото с места трагедии. Фото: паблик ЧП и ДТП.
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Взрыв на заводе «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области унес жизни двух человек. Напомним, инцидент произошел сегодня, 19 октября, около 17.00. По информации МЧС РФ по Ленинградской области,еще двое пострадавших от взрыва были доставлены в больницу.

До сих пор на месте работают спасатели. Возможно, под завалами находятся еще люди.

- Произошел технологический взрыв на заводе, - рассказали "КП-Петербург" в пресс-службе МЧС РФ по Ленинградской области. - В данный момент известно о двоих погибших и двоих пострадавших. Под завалами ищут еще людей.

Завод «Авангард» в Гатчине – это крупнейший в России производитель пиротехники. Территория предприятия оцеплена, движение поездов по соседней железной дороге остановлено.

Кроме того, автомобильная дорога из Петербурга в Гатчину перекрыта.

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