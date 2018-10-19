Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выехал на место взрыва, который произошел около 17 часов вечера 19 октября на заводе «Авангард».
- Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. Предварительно бытовой корпус. Выехал на место. Службы подняты по тревоге, - сообщил губернатор 47 региона на своей странице в Instagram.
Уже известно, что ЧП в Ленинградской области унесло жизни двух человек. Еще двое пострадали. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Под завалами не перестают искать людей. Причины взрыва выясняются.
Взрыв произошел в здании, находящемся рядом с железнодорожными путями. Сообщается также, что движение поездов в сторону Усть-Луги временно приостановлено.
- На железнодорожных путях имеются осколки. Железнодорожные пути не повреждены, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.