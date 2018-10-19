Губернатор Ленобласти Дрозденко выехал на место взрыва в Гатчине

СЕГОДНЯ 18:24 2018-10-19T18:38:00+03:00

На место взрыва 19 октября в Гатчинском районе выехал Александр Дрозденко. Фото: vk.com/gtnstory

В результате ЧП на заводе «Авангард» погибли два человека

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Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выехал на место взрыва, который произошел около 17 часов вечера 19 октября на заводе «Авангард».

- Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. Предварительно бытовой корпус. Выехал на место. Службы подняты по тревоге, - сообщил губернатор 47 региона на своей странице в Instagram.

Уже известно, что ЧП в Ленинградской области унесло жизни двух человек. Еще двое пострадали. На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Под завалами не перестают искать людей. Причины взрыва выясняются.

Взрыв произошел в здании, находящемся рядом с железнодорожными путями. Сообщается также, что движение поездов в сторону Усть-Луги временно приостановлено.

- На железнодорожных путях имеются осколки. Железнодорожные пути не повреждены, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.