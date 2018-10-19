Следователи Ленобласти: взрыв произошел на складе пиротехники завода "Авангард"

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-19T18:41:54+03:00

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Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело по факту травмирования рабочих на заводе «Авангард» в городе Гатчина. Напомним, ЧП произошло сегодня, 19 октября, в 17.00. мощный взрыв разрушил хозяйственную пристройку близ пиротехнического завода. По данным следователей, взрыв произошел на складе пиротехники.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека), - пояснили в СК.

На месте сейчас работают следователи и спасатели. По данным МЧС РФ по Ленинградской области, два человека погибло. Следователи говорят о пятерых пострадавших, двое из которых в крайне тяжелом состоянии.