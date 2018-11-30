Исаакиевский собор занял третье место во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-30T14:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Исаакиевский собор стал третьим в народном голосовании конкурса «Мой любимый музей», которое проводилось с 4 по 26 ноября 2018 года. Организатором акции стало Министерство культуры России, желавшее ближе познакомить россиян с их национальным достоянием.

- Победителем стал музей «Новый Иерусалим» из подмосковной Истры, второе место занял музей Победы в Москве, - сообщают организаторы конкурса.

Пока официальные итоги еще не подведены, поэтому точное количество голосов, отданное за тот или иной музей неизвестно. Всех пересчитают ближе к декабрю, когда конкурс будет окончательно завершен.

Напомним, что в середине ноября Исаакиевский собор лидировал в голосовании с 19 тысячей голосов «за», однако позднее на первые места вышли столичные музеи. В то же время российские верующие назвали Исаакий главным православным символом Петербурга. В этом голосовании собор поддержали 1486 человек.