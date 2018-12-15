2018-12-15T11:48:28+03:00
Общество

Смольный против строительства жилья рядом с обновленным СКК

До конца года эскизный проект стадиона доработают, чтобы объявить конкурс на реконструкцию
Анна ПОСЛЯНОВА
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Стадион ввели в строй в год Олимпиады-80Стадион ввели в строй в год Олимпиады-80Фото: Илья СМИРНОВ
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Реконструкцию СКК к Чемпионату мира по хоккею 2023 года обсудили в Смольном. Проект, предложенный СКА, дважды рассматривал Градостроительный совет. И, по словам главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, «фасадные решения требуют доработки», а «вопрос об объемно-планировочных решениях зависит от итогов технической экспертизы, которая определит состояние конструкций нынешнего СКК».

– Строительство жилья в этом районе мы не планируем! – подчеркнул вице-губернатор Игорь Албин. – Плюс партнер по проекту должен принимать активное участие в комплексном благоустройстве прилегающей территории: это парковочные места, зеленые насаждения, общественные пространства и досуговые зоны. Город готов обсуждать с потенциальным инвестором финансово-экономическую модель проекта только при принятии этих условий.

Концепция уже вызвала много шуток. Фото: Сообщество «Протестный Петербург» в «Телеграм»

Концепция уже вызвала много шуток. Фото: Сообщество «Протестный Петербург» в «Телеграм»

На новую ледовую арену город может выделить грант. Но он не превысит 10 миллиардов рублей и может быть выплачен в 2020-2023 годах.

– Цель проекта – построить не только ледовую, но современную мультифункциональную арену, которая должна стать в один ряд или даже превзойти Madison square garden в Нью-Йорке и О2 Арену в Лондоне, – отметил вице-президент клуба СКА Роман Ротенберг. – Вместимость арены на хоккее – до 22 тысяч человек, на концертах – до 23 тысяч. Срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2023 года. Размер инвестиций – от 18 до 20 миллиардов рублей.

По итогам совещания Албин поручил до конца года подготовить документы для конкурса на реконструкцию, финансовую модель реализации проекта, разработать варианты благоустройства и схему транспортной доступности. СКА чиновники рекомендовали доработать эскизный проект.

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