Петербург признали лучшим городом России для путешествия на Рождество

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:41:10+03:00

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Петербург не перестает привлекать туристов даже в холодное время года. Россияне не прочь побывать в зимней Северной столице и встретить здесь Рождество. Это стало понятно после очередного опроса аналитического агентства ТурСтат в Сети.

Петербург возглавил тройку городов страны, куда жители России хотели бы отправиться в путешествие к 7 января. Второе место занимает столица, а третье – Сочи.

– За Санкт-Петербург как лучший город для встречи Рождества отдали 32% голосов, за Москву – 20% голосов, за Сочи 8%. За рубежом встретят Рождество 10% опрошенных. За другие российские города проголосовали 30%, – подытожили в агентстве.

Туристов и самих горожан Петербург не оставит равнодушными и после отгремевшего Нового года. Ведь город нарядился и к православному Рождеству. Напомним, что в конце декабря на куполе Казанского собора появилась световая проекция Казанской иконы Божией Матери. И как и в прошлом году, напротив собора установили композицию рождественского вертепа.

До 7 января в Петербурге будет работать Рождественская ярмарка на Пионерской площади. А праздничный фестиваль со световым шоу развернутся на Стрелке Васильевского острова 7 и 8 января.