Полиция оштрафовала водителя, катавшего друга на «ватрушке» по КАДу

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-30T10:43:16+03:00

Как и даме с Невского проспекта, 19-летнему парню придется заплатить 1000 рублей

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Петербургские полицейские нашли второго по счету водителя, катавшего человека на прицепленной к машине «ватрушке». Если накануне сотрудники ГИБДД установили личность автомобилистки, прокатившей на надувных санках приятеля по Невскому проспекту, то теперь в руки стражей порядка попался «герой» с КАДа.

- Был установлен водитель автомобиля, 19-летний петербуржец, который на 94-м километре кольцевой автомобильной дороги, катал своего знакомого на «ватрушке», прицепив ее к машине, - Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарушитель был доставлен в отделение полиции, где ему выписали административный штраф за нарушение предусмотренного пунктом правил дорожного движения «нахождение вне кабины автомобиля».

Сумма наказания составила 1000 рублей.

Напомним, что несколько дней назад в интернете появилось видео, как мужчина едет на «ватрушке» по КАДу несмотря на то, что рядом мчатся машины.

ИСТОЧНИК KP.RU