Полиция оштрафовала водителя, катавшего друга на «ватрушке» по КАДу
Петербургские полицейские нашли второго по счету водителя, катавшего человека на прицепленной к машине «ватрушке». Если накануне сотрудники ГИБДД установили личность автомобилистки, прокатившей на надувных санках приятеля по Невскому проспекту, то теперь в руки стражей порядка попался «герой» с КАДа.
- Был установлен водитель автомобиля, 19-летний петербуржец, который на 94-м километре кольцевой автомобильной дороги, катал своего знакомого на «ватрушке», прицепив ее к машине, - Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Нарушитель был доставлен в отделение полиции, где ему выписали административный штраф за нарушение предусмотренного пунктом правил дорожного движения «нахождение вне кабины автомобиля».
Сумма наказания составила 1000 рублей.
Напомним, что несколько дней назад в интернете появилось видео, как мужчина едет на «ватрушке» по КАДу несмотря на то, что рядом мчатся машины.
ИСТОЧНИК KP.RU