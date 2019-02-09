На «Новочеркасской» пассажир метро упал на рельсы

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-09T17:39:54+03:00

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Утром 9 февраля на «оранжевой» ветке петербургской подземки произошло ЧП. На станции «Новочеркасская» пассажир упал на рельсы. Сообщается, что сотрудники успели вовремя. И мужчину удалось оперативно поднять из опасной зоны на платформу станции. В пресс-службе метрополитена подтвердили, что упавший выжил. Однако информации о его состоянии нет. После ЧП станция продолжила свою работу в штатном режиме.

Напомним, что похожая ситуация произошла 25 января на станции «Ленинский проспект». На рельсы под поезд упал пассажир. Сотрудники подземки вовремя успели вытащить его на платформу.

ИСТОЧНИК KP.RU