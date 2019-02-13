По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности

13 Февр. 15:34 2019-02-13T15:34:01+03:00

После проверки прокуратуры следователи завели дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших смерть 1,5-головалого ребенка от голода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Виновными посчитали соцработников из МО «Автово», а также местного участкового и медиков из поликлиники

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Прокуратура Петербурга завершила проверку, начатую после гибели 1,5-годовалого ребенка. Сотрудники надзорного ведомства выясняли, как могло получиться, что в наше время малыш мог умереть от голода, почему никто из должностных лиц не обратил внимания на семью.

- Проверка вскрыла нарушения в деятельности сотрудников детской поликлиники номер 21, муниципальных служащих отдела опеки и попечительства муниципального образования «Автово» и участкового уполномоченного 31 отдела полиции, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Все вроде бы знали, что семья неблагополучная, но вести надзор забывали. Органы опеки необоснованно прекратили работу с матерью и ее детьми, а участковый просто ничего не выяснял о проживании по адресу несовершеннолетних.

Не лучше оказались и медики, которые должны тщательно наблюдать за здоровьем малыша в первый год жизни и сообщать о проблемах.

По итогам проверки прокуратуры, материалы были переданы в следственные органы. Там в отношении всех фигурантов завели дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU