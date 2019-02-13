По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Прокуратура Петербурга завершила проверку, начатую после гибели 1,5-годовалого ребенка. Сотрудники надзорного ведомства выясняли, как могло получиться, что в наше время малыш мог умереть от голода, почему никто из должностных лиц не обратил внимания на семью.
- Проверка вскрыла нарушения в деятельности сотрудников детской поликлиники номер 21, муниципальных служащих отдела опеки и попечительства муниципального образования «Автово» и участкового уполномоченного 31 отдела полиции, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Все вроде бы знали, что семья неблагополучная, но вести надзор забывали. Органы опеки необоснованно прекратили работу с матерью и ее детьми, а участковый просто ничего не выяснял о проживании по адресу несовершеннолетних.
Не лучше оказались и медики, которые должны тщательно наблюдать за здоровьем малыша в первый год жизни и сообщать о проблемах.
По итогам проверки прокуратуры, материалы были переданы в следственные органы. Там в отношении всех фигурантов завели дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
ИСТОЧНИК KP.RU