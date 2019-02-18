В Петербурге появилось «окно в другую реальность»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-18T17:38:11+03:00

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В центре Петербурга на Невском проспекте появилось «окно в другую реальность». Уличный художник Паша Кас в понедельник, 18 февраля, нарисовал в нишах фасада дома № 113 окна с решетками, через которые проглядывается райский пейзаж: берег моря, голубое небо и пальма. Прохожие с интересом заглядывают в «окна» для того, чтобы прикоснуться немного к летнему настроению.

- Над созданием этого проекта я задался вопросом свободы человека в государстве. Я пришёл к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдём лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными, - пояснил стрит-арт артист идею, которую он вложил в свое новое граффити.

Однако «окно в другую реальность» «закрылось» стремительно быстро. Уже днем на месте морского пейзажа появились глухие стены, коммунальщики вновь закрасили уличное художество.

Спустя пару часов окна закрасили коммунальщикиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Это уже не первый раз, когда работы Паши Каса закрашивают. Под Новый 2019 год в Петербурге «открылась дверь» в советский Новый год, которую также «замуровали». Но неравнодушные петербуржцы своими силами очистили краску, вернув праздничное настроение городу.

ИСТОЧНИК KP.RU