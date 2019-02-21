Петербургские депутаты поддержали идею легализации граффити

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-21T12:23:16+03:00

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«Войну» с граффити в Петербурге может разрешить закон. На заседании городского ЗакСобрания в четверг, 21 февраля, парламентарии рассмотрели инициативу депутата Дениса Четырбока о легализации стрит-арта. И одобрили законопроект в первом чтении. Согласно инициативе, Правительство Северной столицы должно будет разработать правила, которые позволят уличным художникам законно творить в городе. Это касается мест размещения граффити и упрощенной формы согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Отвечать за это будет Комитет по градостроительству и архитектуре.

Обратил внимание на судьбу граффити в Петербурге депутат после ряда историй с закрашиванием работ уличных художников. Так, например, неоднократно пришлось «страдать» портрету главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Кто-то «за», а кто-то «против». Кто-то рисует, а кто-то закрашивает. Почему какие-то граффити остаются, а какие-то закрашиваются? Кто принимает такие решения и на каком основании? Нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие «правила игры», по которым уличные художники могли бы законно реализовывать свой творческий потенциал, – отметил Денис Четырбок.

Напомним, что на днях коммунальщики закрасили граффити с изображением «окон в другую реальность» на Невском проспекте. Работа уличного художника Паши Каса просуществовала всего несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU