У Музея Фаберже в субботу выстроилась очередь из посетителей

СЕГОДНЯ 20:07 2019-03-23T20:07:58+03:00

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Культурная столица не дремлет! У Музея Фаберже в субботу, 23 марта, выстроилась очередь на выставку работ Фриды Кало и Диего Риверы. Об этом рассказывают очевидцы в соцсети.

Выставка работ легендарной пары - знаменитой мексиканской художницы и ее супруга распахнула свои двери для петербуржцев еще 20 марта. Однако в эту субботу музею довелось пережить первый выходной день с момента открытия, а значит, и наплыв посетителей. Очевидцы отмечают, что основной поток пришелся на послеобеденное время. Горожанам не помешал простоять в очереди даже порывистый ветер, который ранее прогнозировали Северной столице синоптики.

Напомним, что выставка в Музее Фаберже продлится до 19 мая. На ней можно увидеть больше девяноста работ знаменитой пары художников в технике живописи и графики из музейных и частных собраний.

ИСТОЧНИК KP.RU