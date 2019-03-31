«Победа» прекратила полеты из Петербурга за границу

СЕГОДНЯ 19:33 2019-03-31T19:40:49+03:00

У авиакомпании не будет международных рейсов из Пулково в летнем расписании

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Авиакомпания «Победа» больше не будет выполнять международные рейсы из Петербурга. Последний полет за рубеж лоукостер сделал из Пулково накануне, 30 марта, сообщает ТАСС. Это был маршрут в Стамбул.

– В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут, – отметили в пресс-службе авиакомпании.

О том, что авиаперевозчик может закрыть рейсы из Пулково в иностранные государства, стало известно в январе 2019-го. Причиной этому стало недовольство «Победы» работой пограничной службой аэропорта. Из-за того, что досмотр самолетов производился долго, некоторые международные рейсы авиакомпании задерживали, а пассажиры были недовольны срывом сроков перелета.

Напомним, что «Победа» летала из Северной столицы в Италию, Германию, Испанию, Англию и Грузию.

ИСТОЧНИК KP.RU