2019-03-31T19:40:49+03:00
Общество

«Победа» прекратила полеты из Петербурга за границу

У авиакомпании не будет международных рейсов из Пулково в летнем расписании
Евгения МОСКВИНА
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"Победа" перестала выполнять международные рейсы из Северной столицы."Победа" перестала выполнять международные рейсы из Северной столицы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авиакомпания «Победа» больше не будет выполнять международные рейсы из Петербурга. Последний полет за рубеж лоукостер сделал из Пулково накануне, 30 марта, сообщает ТАСС. Это был маршрут в Стамбул.

– В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут, – отметили в пресс-службе авиакомпании.

О том, что авиаперевозчик может закрыть рейсы из Пулково в иностранные государства, стало известно в январе 2019-го. Причиной этому стало недовольство «Победы» работой пограничной службой аэропорта. Из-за того, что досмотр самолетов производился долго, некоторые международные рейсы авиакомпании задерживали, а пассажиры были недовольны срывом сроков перелета.

Напомним, что «Победа» летала из Северной столицы в Италию, Германию, Испанию, Англию и Грузию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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