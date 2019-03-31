«Победа» прекратила полеты из Петербурга за границу
Авиакомпания «Победа» больше не будет выполнять международные рейсы из Петербурга. Последний полет за рубеж лоукостер сделал из Пулково накануне, 30 марта, сообщает ТАСС. Это был маршрут в Стамбул.
– В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут, – отметили в пресс-службе авиакомпании.
О том, что авиаперевозчик может закрыть рейсы из Пулково в иностранные государства, стало известно в январе 2019-го. Причиной этому стало недовольство «Победы» работой пограничной службой аэропорта. Из-за того, что досмотр самолетов производился долго, некоторые международные рейсы авиакомпании задерживали, а пассажиры были недовольны срывом сроков перелета.
Напомним, что «Победа» летала из Северной столицы в Италию, Германию, Испанию, Англию и Грузию.
ИСТОЧНИК KP.RU