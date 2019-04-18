На Невском проспекте 25-летний водитель каршеринга устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-18T08:20:37+03:00

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Серьезное ДТП произошло вечером 17 апреля в самом центре Санкт-Петербурга. У дома номер 104 по Невскому проспекту столкнулись шесть автомобилей. Все началось с того, что прокатный «Фольксваген» под управлением 25-летнего молодого человека вылетел на встречную полосу.

- Автомобиль каршеринга совершил столкновение с «Мерседесом». Также были повреждены два «Хендэ», «КИА» и «Шкода», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло поздно вечером, около 23:35 минут. Но на Невском и в это время очень оживленное движение. Кроме прокатного «Фольесвагена», который был разбит сильнее всех, среди поврежденных машин оказались две из службы такси. Впрочем, никто из их водителей или пассажиров не пострадал.

А вот две 23-летние девушки, ехавшие вместе с 25-летним водителем в каршеринге, оказались в больнице. В обстоятельствах ДТП разбирается дорожная полиция.

Напомним, что ране за сутки произошло два смертельных ДТП с участием каршеринговых машин. В Рыбацком об авто разбился мотоциклист, а на Приморском шоссе молодой водитель прокатной машины влетел в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU