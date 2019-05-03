2019-05-03T20:22:50+03:00
Звезды

Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге

Заплыв по Неве сопровождали граммофон и шампанское
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кадрами путешествия по Неве Козловский поделился со своими подписчиками в «Инстаграме»Кадрами путешествия по Неве Козловский поделился со своими подписчиками в «Инстаграме»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 мая, секс-символу современного отечественного кинематографа Даниле Козловскому исполняется 34 года. Свой день рождения актер решил встретить в Санкт-Петербурге.

Отмечали узким кругом. Самых близких друзей и родных, среди которых была и его невеста Ольга Зуева, артист собрал на яхте. Кадрами путешествия по Неве Козловский поделился со своими подписчиками в «Инстаграме». С погодой имениннику не повезло: сегодня в Петербурге сильный порывистый ветер, холод, дождь и даже мокрый снег. Но, судя по сделанным им кадрам, капризы стихии нисколько не испортили настроение гостям.

Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге.Видео: «Инстаграм» Данилы Козловского

Теплую атмосферу на борту, следующем по Неве мимо Зимнего дворца и Кунсткамеры, Петропавловки и Медного всадника, создавали шампанское и музыка: слушали грампластинки.

Судя по видеозаписям, праздник продолжился в одном из зданий в районе Синего моста, из которого открывается отличный вид на Исаакиевский собор. Там работают престижные отели и рестораны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Невеста Данилы Козловского нагрубила поклоннице из-за вопроса о свадьбе с актером

Невеста актера Данилы Козловского, бывшая модель Ольга Зуеваопубликовала у себя в Instagram серию фотографий с сердечками, цветочками и собачками. «Приближается весна... Так много любви», - написала в микроблоге Ольга. На снимках также присутствует сам Козловский и даже общая смятая постель (подробности)

Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе

Несколько дней назад в Instagram-аккаунте Данилы Козловского появился пост, обозначенный словосочетанием «выбор натуры», без каких либо комментариев на этот счет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетрезвый мужчина прогулялся по телецентру в Луге
На проспекте Славы перевернулась иномарка
Петербургских уличных художников задержали в Ижевске из-за дельфинов
Из квартиры на Парадной вынесли золотые монеты и слитки
В «Ночи музеев» поучаствую 28 музеев Ленобласти
В День рождения спама в Петербурге появилось граффити с Пушкиным, разгребающим письма
В Красном Селе нелегал связал и изнасиловал 10-летнюю девочку
Анастасия Волочкова помирилась с матерью после многих лет вражды
На месте пожара на шоссе Революции нашли четыре мины и снаряда времен Великой Отечественной
Рой Джонс-младший едет в Петербург
В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень опасности
Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
Следователи проверят семью, где воспитывают «детей-маугли»
Петербуржцам покажут лучших лошадей России и мира
В Петербурге водитель легковушки скончался после столкновения с фурой
В Ленинградской области упавшее на машину дерево убило пенсионерку
Мокрый снег и штормовой ветер: Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Петербурге
«Питер, большое спасибо»: 25-летний форвард Николай Прохоркин ушел из СКА