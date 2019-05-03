СЕГОДНЯ 19:28 2019-05-03T20:22:50+03:00

Кадрами путешествия по Неве Козловский поделился со своими подписчиками в «Инстаграме» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Сегодня, 3 мая, секс-символу современного отечественного кинематографа Даниле Козловскому исполняется 34 года. Свой день рождения актер решил встретить в Санкт-Петербурге.

Отмечали узким кругом. Самых близких друзей и родных, среди которых была и его невеста Ольга Зуева, артист собрал на яхте. Кадрами путешествия по Неве Козловский поделился со своими подписчиками в «Инстаграме». С погодой имениннику не повезло: сегодня в Петербурге сильный порывистый ветер, холод, дождь и даже мокрый снег. Но, судя по сделанным им кадрам, капризы стихии нисколько не испортили настроение гостям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706691" frameborder="0"></iframe> Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге.Видео: «Инстаграм» Данилы Козловского

Теплую атмосферу на борту, следующем по Неве мимо Зимнего дворца и Кунсткамеры, Петропавловки и Медного всадника, создавали шампанское и музыка: слушали грампластинки.

Судя по видеозаписям, праздник продолжился в одном из зданий в районе Синего моста, из которого открывается отличный вид на Исаакиевский собор. Там работают престижные отели и рестораны.

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ИСТОЧНИК KP.RU