В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Новое здание музея Достоевского, которое могло появиться в сквере между домами 5 и 9 в Кузнечном переулке, построено не будет. Градозащитники отстояли зеленую зону в центре Петербурга и уже заручились согласием властей Северной столицы.
- Реализацию проекта по созданию нового музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке по адресу: Кузнечный переулок, участок 11, недопустимым, - говорится в ответе врио губернатора Александра Беглова на запрос депутата Бориса Вишневского.
Также глава города поручил подчиненным внести сквер в список территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).
- Поздравляю жителей Центрального района, которые боролись за сохранение сквера, - написал в соцсетях Борис Вишневский.
Напомним, что о строительстве нового музея Достоевского было объявлено в 2018 году, однако против проекта выступили как архитекторы, назвав его слишком современным, так и общественники, обеспокоенные уплотнительной застройкой.
ИСТОЧНИК KP.RU