В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-06T18:07:53+03:00

Новый музей Достоевского в Кузнечном переулке строить не будут. Фото: Фонд "Петербург Достоевского"/Мастерская "Герасимов и партнеры"

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Новое здание музея Достоевского, которое могло появиться в сквере между домами 5 и 9 в Кузнечном переулке, построено не будет. Градозащитники отстояли зеленую зону в центре Петербурга и уже заручились согласием властей Северной столицы.

- Реализацию проекта по созданию нового музея считаю преждевременной, строительство на земельном участке по адресу: Кузнечный переулок, участок 11, недопустимым, - говорится в ответе врио губернатора Александра Беглова на запрос депутата Бориса Вишневского.

Также глава города поручил подчиненным внести сквер в список территорий зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

- Поздравляю жителей Центрального района, которые боролись за сохранение сквера, - написал в соцсетях Борис Вишневский.

Напомним, что о строительстве нового музея Достоевского было объявлено в 2018 году, однако против проекта выступили как архитекторы, назвав его слишком современным, так и общественники, обеспокоенные уплотнительной застройкой.

ИСТОЧНИК KP.RU