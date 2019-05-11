Граффитист упал с высоты в заброшенных корпусах завода «Красный треугольник»
Полузаброшенный завод «Красный треугольник» продолжает быть объектом реконструкций, но пока только в уме. На деле корпуса предприятия частенько горят (последний масштабный пожар был там всего месяц назад) и притягивают к себе подростков. Как правило, юных экстремалов увозят с завода с тяжелыми переломами. Так, в декабре прошлого года школьник сломал там позвоночник.
Очередной жертвой пустующих корпусов предприятия стал 17-летний петербуржец. Молодой человек пробрался на территорию «Красного треугольника», чтобы оставить там граффити. А оставил здоровье.
Несчастный случай произошел сегодня утром, 11 мая. Группа уличных художников хотела разукрасить одну из стен на высоте третьего этажа.
– Молодой человек упал, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Его доставили в Городскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии.
По факту получения парнем травм идет проверка. Свидетели несчастья сообщают, что он «переломал то ли ноги, то ли спину».
ИСТОЧНИК KP.RU