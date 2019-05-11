Граффитист упал с высоты в заброшенных корпусах завода «Красный треугольник»

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-11T18:29:10+03:00

Свидетели несчастья сообщают, что он «переломал то ли ноги, то ли спину». Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полузаброшенный завод «Красный треугольник» продолжает быть объектом реконструкций, но пока только в уме. На деле корпуса предприятия частенько горят (последний масштабный пожар был там всего месяц назад) и притягивают к себе подростков. Как правило, юных экстремалов увозят с завода с тяжелыми переломами. Так, в декабре прошлого года школьник сломал там позвоночник.

Очередной жертвой пустующих корпусов предприятия стал 17-летний петербуржец. Молодой человек пробрался на территорию «Красного треугольника», чтобы оставить там граффити. А оставил здоровье.

Несчастный случай произошел сегодня утром, 11 мая. Группа уличных художников хотела разукрасить одну из стен на высоте третьего этажа.

– Молодой человек упал, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Его доставили в Городскую больницу №19 имени Раухфуса в тяжелом состоянии.

По факту получения парнем травм идет проверка. Свидетели несчастья сообщают, что он «переломал то ли ноги, то ли спину».

ИСТОЧНИК KP.RU