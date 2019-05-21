2019-05-21T20:11:57+03:00
Общество

У метро Василеостровская появились ленинградские «диваны»

Мила БУКЕ
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Новые скамейки появились у метро Василеостровская. Фото: Группа ВКонтакте "Живем на Васильевском"Новые скамейки появились у метро Василеостровская. Фото: Группа ВКонтакте "Живем на Васильевском"Фото: СОЦСЕТИ
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21 мая пользователи соцсетей, живущие на Васильевском острове, обсуждают долгожданную победу. Жители выдвинули идею, как благоустроить свой район, а именно - установить скамейки у станции метро Василеостровская. Идея воплотилась в жизнь благодаря победе в проекте «Твой бюджет».

- К сожалению, с Комитетом по благоустройству пришлось побороться и после победы инициативы, несмотря на то, что он выдал положительную экспертизу, - пишут в сообществе «Живем на Васильевском» «Вконтакте». - Однако долгожданные скамейки появились.

Проект «Твой бюджет» дает жителям Санкт-Петербурга возможность напрямую участвовать в распределении городского бюджета. Петербуржцы могут проявить активность и предлагать свои идеи по развитию городской среды. Благодаря программе реализовано уже 46 проектов.

И, возможно, вам будет интересно послушать о том, как Васька становится «островом невезения» (в транспортном смысле)

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Зачем маршрутки выгоняют с Васильевского острова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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