2019-05-21T21:37:23+03:00
Звезды

Жена Михаила Боярская официально вступила в должность худрука театра имени Ленсовета

Контракт с народной артисткой Ларисой Луппиан заключен сроком на один год
Мила БУКЕ
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Теперь Лариса Луппиан будет руководить мужем еще и в театре. Фото: RUSSIAN LOOKТеперь Лариса Луппиан будет руководить мужем еще и в театре. Фото: RUSSIAN LOOK
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Лариса Луппиан пришла в театр имени Ленсовета 40 лет назад, а сегодня вступила в должность художественного руководителя. То, что Смольный предложил актрисе эту почетную должность, стало известно неделю назад. На тот момент Луппиан уже приняла предложение и занималась сбором документов. Всего же, чтобы взвесить все «за» и «против» ей понадобился целый месяц, ведь такая должность будет отнимать немало времени.

- Я рада, что город оказал мне такое доверие и сделаю все возможное для родного театра, - поделилась ранее с «КП»-Петербург» Лариса Регинальдовна. - Теперь мои мысли будут заняты не только семьей, но еще и артистами.

Близкие и друзья поддержали артистку, и она уже приступила к работе. Однако на официальном сайте театра имени Ленсовета Лариса Луппиан все еще указана в качестве актрисы труппы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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