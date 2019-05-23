Беглов и Макаров заранее поздравили петербуржцев с Днем города

СЕГОДНЯ 19:09 2019-05-23T19:11:29+03:00

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Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов и спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем города. Обращение к жителям опубликовали на официальном сайте Администрации Петербурга 23 мая.

- Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в будущее - именно таким мы его видим. На это нацелены все наши преобразования, - говорится в поздравлении. - Вместе мы приведем Петербург к новым успехам!

День города в Северной столице отмечается 27 мая. И некоторые из горожан начали волноваться из-за раннего поздравления, говоря о не самой приятной примете. Впрочем, город уже действительно начал отмечать день рождения. В этом году он выпадает на понедельник, и мероприятия решено проводить раньше - программа включает больше 200 событий. Началось все 23 мая с открытия Книжного салона, которое приурочили к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU